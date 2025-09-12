货币 / XOM
XOM: Exxon Mobil Corporation
114.70 USD 2.31 (2.06%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XOM汇率已更改2.06%。当日，交易品种以低点112.77和高点115.31进行交易。
关注Exxon Mobil Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XOM新闻
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- 帝国石油任命Tanya Bryja为董事会成员
- 5 Best High-Yield Dividend Stocks to Buy Now
- Russia is ready to deepen discussions with the U.S. on Sakhalin 1 project, RIA reports
- Exxon Mobil (XOM) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
- Chord Energy将优先票据发行规模扩大至7.5亿美元
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Chord Energy stock price target raised by BofA Securities to $123
- UBS上调Chord Energy目标价至130美元，看好Williston收购
- Chord Energy stock price target raised to $130 by UBS on Williston acquisition
- The $540 Billion Oil Cliff: IEA Says Supply Could Vanish Without It
- TD Cowen reiterates Hold rating on Chord Energy stock after $550M bolt-on deal
- 派博桑德勒将Chord Energy股票目标价上调至169美元，因收购埃克森美孚资产
- Piper Sandler raises Chord Energy stock price target to $169 on XOM asset acquisition
- Can $13.8B in Cash Flow Shield Chevron From Oil Price Swings?
- Exxon to offer auto-voting to counter shareholder activism
- Rubis jumps 7% as CVC and Trafigura weigh takeover bids - report
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Chevron and Exxon – how do their portfolios compare?
- ConocoPhillips' High-Quality Assets: Key to Long-Term Profitability?
- Exxon Mobil Unveils Synthetic Graphite To Boost EV Battery Life By 30% - Exxon Mobil (NYSE:XOM)
- Why ExxonMobil Can Weather Market Uncertainty Better Than Peers
日范围
112.77 115.31
年范围
97.80 126.33
- 前一天收盘价
- 112.39
- 开盘价
- 112.95
- 卖价
- 114.70
- 买价
- 115.00
- 最低价
- 112.77
- 最高价
- 115.31
- 交易量
- 30.117 K
- 日变化
- 2.06%
- 月变化
- 0.46%
- 6个月变化
- -3.79%
- 年变化
- -1.17%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值