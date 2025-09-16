想要在实际的 Tick 数据上进行回测您的 EA 吗？那就毫无疑问地选择 Real Tick Data Creator 吧。在策略测试器上的 Tick 数据并非真实，不能反映价格的真实波动，而仅仅是一种模拟。但是通过这款软件，您可以在真实的 Tick 数据上进行策略回测。 "Real Tick Data Creator" 是一款创新型软件，旨在为使用 Metatrader 4 平台的交易者提供准确和真实的 Tick 数据，满足其回测和分析需求。通过这个强大的工具，用户可以生成从实时市场条件记录下来的真实 Tick 数据，从而能够以最高的精度进行对其交易策略的全面测试。 Real Tick Data Creator 为交易者提供了进行彻底回测和分析所需的工具，使他们能够做出更明智的交易决策，在金融市场上取得更大的成功。凭借其对准确性、定制性和用户友好性的承诺，Real Tick Data Creator 在 Metatrader 4 生态系统中树立了 Tick 数据生成软件的新标准。 Tick 数据从 2012 年开始至当前月份，包括以下符号： AUDCHF AUDCAD AUDJPY