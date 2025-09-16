货币 / XAUCHF
XAUCHF: Gold vs Swiss Franc
2886.83 CHF 11.53 (0.40%)
版块: 大宗商品 盈利货币: Swiss Franc
今日XAUCHF价格已更改-0.40%。当日，以低点2875.27 CHF和高点2904.78 CHF进行交易。
关注黄金vs瑞士法郎动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去黄金价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XAUCHF新闻
XAUCHF交易应用程序
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper 是一款强大的智能交易顾问（EA），专为黄金及其多种货币对交易而设计，包括 XAUUSD、XAUEUR, XAUGBP。该 EA 适用于个人外汇交易者和 Prop Firm 专业交易员，以其高频交易能力和多样化策略而脱颖而出。其主要优势在于支持多货币黄金交易，使其成为贵金属市场中的顶级解决方案。 选择 GoldenEdge Scalper 的理由： • 专注于黄金货币对的高级交易 • 适合散户和专业 Prop Firm 用户 • 高频交易，机会更多 • 多种交易工具，灵活自定义 • 被评为最佳黄金交易 EA 之一 核心功能： 运用先进的技术分析工具 保持低回撤（低于10%） 不使用网格和马丁策略 内置风险管理，可定制设置 预设参数，快速部署 强大的资金保护机制 策略亮点： • 智能数据分析：使用专有指标实时扫描市场数据，识别复杂模式 • 自适应交易逻辑：动态响应市场变化，始终与趋势保持一致 • 高级自动化：结合成熟技术和先进自动化，实现高效智能交易 ATTENTION! After purchasing, send a private messa
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
注意！ 购买后请立即联系我，以获取详细的安装说明和专业建议！ MT5 顾问，针对通过 prop 挑战进行了优化。 简介 这是一款专业的自动交易系统，专为帮助交易者通过 prop 公司评估而设计，如 FTMO、FundedNext、The5ers 等。它基于市场波动爆发时的策略，配合严格的风控机制，无使用赌博式方法或不可控逻辑。 ️ 技术参数 支持平台 MetaTrader 5 交易策略类型 基于波动脉冲的挂单突破交易 入场方式 根据趋势方向设置挂单 风险控制 每次仅开一单，固定止损，无马丁，无对冲 推荐风险 标准模式：1%，极速模式：高达 20% 动态手数 设置为 0 使用固定手数；启用动态手数请参照附图说明 最低资金 200 美元起 回测结果（US30） 模式 初始资金 收益 最大回撤 每单风险 标准模式 $1,000 $10,928（+1092%） 2.43% 1% 极速模式 $1,000 $8,592,000 4.69% 20% 风险控制 ：即使在高风险设置（ Risk Percent% = 20 ）下，最大回撤也不超过 5% 。 ️ Dynam
频道： https://www.mql5.com/en/channels/algosuban 设置指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 推出优惠： 现在以特惠价 55 抢购 Xendro , 下一价格：75 （剩余9/10份）。 欢迎来到智能、结构化、无压力的交易 Xendro 不仅仅是另一个专家顾问——它是您为效率、纪律和持续结果而设计的无声交易伙伴。无论您是在扩展小账户还是与盈利公司合作，这个EA都能帮助您通过逻辑驱动的交易执行和智能资本保护保持轨道。 核心引擎：Xendro的动力来源 组件 用途 动量引擎 共同扫描价格和成交量动量以找到最佳交易入场 风险层 内置止损、止盈和跟踪止损逻辑——无马丁格尔，无网格 为什么使用 Xendro？ 超简单部署： 仅加载到 一个图表 —— XAUUSD 在 M15 。不必在多个货币对或模板间切换。 完全自主： 从进场到出场，Xendro 无需手动输入即可管理每笔交易。 可适应智能： 无论市场是趋势还是区间，内部逻辑会调整以保持一致性。 规格 参数 细节 所需图表 XAUUSD
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
全新的，更强大的XAU EA，使用一种前所未有的方法，XAUUSD，XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD都可以使用它。这是本人在XAU上最好的作品。 很多人喜欢XAUUSD的交易，我也不例外，在积累了一些交易经验之后，经过努力，我制作了这个EA专门用来交易所有与XAU有关的品种。其中我最推荐XAUUSD、XAUJPY、XAUCHF在一起组合。 信号展示与讨论群: 如果你不知如何设置参数或者有其他任何疑问，请点击这里: Click here 使用onechart,一个图表交易多个货币对时，请保持左侧报价显示所有货币对 一次一单，每个交易订单都有止损止盈。没有马丁，没有网格。在好的年份里，EA会持续增长。当然，也会遇到坏时候。不过坏日子通常不会太久。让我们一起对未来抱有美好期待。 EA的特点: 内置两种优秀的交易方法，买一个EA等于得到两个EA。 使用动态小额止损和动态止盈，内置多种平仓方法，快速平仓，保护利润。 每次只交易一对。没有马丁，没有网格。 只需要一个图表，就可以加载所有货币对。 持仓时间平均在2小时左右。 只需要调大FuHeZhi这个关键性
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
您购买的不是回测，而是真实的交易系统 Live Signal 此价格为促销期间临时价格，稍后将上调 当前价格仅剩几份，下一个价格是 -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! 这是第一个也是最智能的机器人，可以使用完整的货币对（例如 XAUUSD、XAUEUR、XAUGBP、XAUAUD、XAUJPY、XAUCHF、XAUSGD 和 XAUCNH）交易黄金或 XAU！ 我每天都会查看新闻，并利用任何机会进行技术、基本面和情绪确认！钱就会从急躁商人的口袋里流到病人的口袋里！ 在这个市场上，你将与聪明人竞争！他们想拿走你的钱，你也想拿走他们的钱！利用最准确、最活跃的市场分析，我会尽力而为！祝你好运！ Highlights: 易于使用：在每个交易品种图表上一一附加具有任何时间范围的 EA（XAUUSD、XAUEUR、XAUGBP、XAUAUD、XAUJPY、XAUCHF、XAUSGD 和 XAUCNH） 无网格/无鞅/无风险资金管理 最低账户余额：250 美元，但要运行所有推荐的货币对
Gold Multi Hunter
Guan Jun Fan
5 (1)
Gold Multi Hunter is a Fully Automated, Open and Multi-Currency System for Trading XAU. DO NOT Use Grid or Martingale. Default Settings for one chart XAUUSD m15. Each trade has a fixed SL and Virtual Profit Tracking. The System works on One XAUUSD m15 chart. The Algorithm trades in the evening quiet time after 22:00 . Gold Multi Hunter is able to simultaneously trade on 5 currency pairs XAUUSD, XAUJPY, XAUGBP, XAUEUR, XAUCHF. The strategy independently determines the GMT of the broker .
Xendro MT4
Subandriah
频道： https://www.mql5.com/en/channels/algosuban 设置指南： https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 推出优惠： 现在以特惠价 55 抢购 Xendro , 下一价格：75 （剩余9/10份）。 欢迎来到智能、结构化、无压力的交易 Xendro 不仅仅是另一个专家顾问——它是您为效率、纪律和持续结果而设计的无声交易伙伴。无论您是在扩展小账户还是与盈利公司合作，这个EA都能帮助您通过逻辑驱动的交易执行和智能资本保护保持轨道。 核心引擎：Xendro的动力来源 组件 用途 动量引擎 共同扫描价格和成交量动量以找到最佳交易入场 风险层 内置止损、止盈和跟踪止损逻辑——无马丁格尔，无网格 为什么使用 Xendro？ 超简单部署： 仅加载到 一个图表 —— XAUUSD 在 M15 。不必在多个货币对或模板间切换。 完全自主： 从进场到出场，Xendro 无需手动输入即可管理每笔交易。 可适应智能： 无论市场是趋势还是区间，内部逻辑会调整以保持一致性。 规格 参数 细节 所需图表 XAUUSD
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
想要在实际的 Tick 数据上进行回测您的 EA 吗？那就毫无疑问地选择 Real Tick Data Creator 吧。在策略测试器上的 Tick 数据并非真实，不能反映价格的真实波动，而仅仅是一种模拟。但是通过这款软件，您可以在真实的 Tick 数据上进行策略回测。 "Real Tick Data Creator" 是一款创新型软件，旨在为使用 Metatrader 4 平台的交易者提供准确和真实的 Tick 数据，满足其回测和分析需求。通过这个强大的工具，用户可以生成从实时市场条件记录下来的真实 Tick 数据，从而能够以最高的精度进行对其交易策略的全面测试。 Real Tick Data Creator 为交易者提供了进行彻底回测和分析所需的工具，使他们能够做出更明智的交易决策，在金融市场上取得更大的成功。凭借其对准确性、定制性和用户友好性的承诺，Real Tick Data Creator 在 Metatrader 4 生态系统中树立了 Tick 数据生成软件的新标准。 Tick 数据从 2012 年开始至当前月份，包括以下符号： AUDCHF AUDCAD AUDJPY
日范围
2875.27 2904.78
年范围
2097.06 2931.04
- 前一天收盘价
- 2898.36
- 开盘价
- 2899.25
- 卖价
- 2886.83
- 买价
- 2887.13
- 最低价
- 2875.27
- 最高价
- 2904.78
- 交易量
- 235.503 K
- 日变化
- -0.40%
- 月变化
- -0.44%
- 6个月变化
- 11.80%
- 年变化
- 36.23%
17 九月, 星期三