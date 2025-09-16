货币 / GOOGL
GOOGL: Alphabet Inc - Class A
251.16 USD 0.45 (0.18%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GOOGL汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点249.47和高点253.04进行交易。
关注Alphabet Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOGL新闻
- Waymo to offer autonomous rides in Nashville on Lyft ride-hailing network
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- Shell's Unit to Oversee Carbon-Free Energy for Google UK
- OpenAI Valued at $300B, Projects $200B Revenue by 2030 - TipRanks.com
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- YouTube, new leader of US media industry, bets on AI as key for creating content
- The Zacks Analyst Blog Highlights Alphabet, IBM, Merck, SandRidge Energy and NeurAxis
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, IonQ, Amazon.com, Microsoft and Alphabet
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia Microsoft and Apple in the $2 Trillion Club by 2028
- 3 Top Tech Stocks to Buy in September
- Billionaire David Tepper of Appaloosa Is Buying 3 Trillion-Dollar Artificial Intelligence (AI) Stocks and Selling 3 Others
- Meta, IBD Stock Of The Day, Makes Move Ahead Of AI, Metaverse Conference
- What hurdles lie ahead for any US-China TikTok deal?
- The Smartest Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000
- 【早报】中美元首即将通话？外交部回应；扩大服务消费，商务部等九部门发文
- Alphabet副总裁O’Toole出售价值68万美元C类股票
- Alphabet’s VP O’Toole sells $680k in class C stock
- Alphabet董事Hennessy出售价值14.9万美元GOOGL股票
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- Hennessy of Alphabet sells $149k in GOOGL stock
- What stocks may need to rise in ‘a market for only the most bright-eyed optimists’
- Buy, Hold, or Take Profits in Alphabet Stock Near All-Time Highs?
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
日范围
249.47 253.04
年范围
140.57 253.04
- 前一天收盘价
- 251.61
- 开盘价
- 252.13
- 卖价
- 251.16
- 买价
- 251.46
- 最低价
- 249.47
- 最高价
- 253.04
- 交易量
- 67.536 K
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 20.55%
- 6个月变化
- 63.36%
- 年变化
- 49.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值