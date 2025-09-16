货币 / ETHUSD
ETHUSD: Ethereum vs US Dollar
4519.52 USD 26.16 (0.58%)
版块: 数字加密货币 基础: Ethereum 盈利货币: US Dollar
今日ETHUSD价格已更改0.58%。当日，以低点4519.52 USD和高点4519.52 USD进行交易。
关注以太币vs美元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去Ethereum（以太币）价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ETHUSD交易应用程序
HFT AI FAST SCALPER V10.1 我们有史以来最先进的 EA 版本，完全重构，集成了 人工智能决策 、 多AI投票 和 动态交易逻辑 。 现在它不仅适用于 XAUUSD（黄金） M1，还全面支持 BTCUSD 和 ETHUSD ，具有高频入场、智能风险管理和完全适应性。 该 EA 结合了通过 OpenRouter 连接的免费AI 与高级过滤器，可在任何市场条件下实现精准交易。 交互式手册 V10.1 和预设: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公开频道: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 主要升级: BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 在 V10.1 中，EA 不再局限于黄金 (XAUUSD)。它现在提供 对 BTCUSD 和 ETHUSD 的完整集成 ，包括预设、优化的手数管理和基于 AI 的决策逻辑。 这使得交易加密货币对时，可以享受与黄金相同的高级功能：多AI投票、动态风险管理、适应性 SL/
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
ETH Bot – H1图表ETHUSD交易机器人 ETH Bot是一个智能且自适应的交易机器人，专门为H1时间框架上的以太坊(ETHUSD)而设计。完全基于复杂的技术分析原理构建，ETH Bot通过以成交量为中心的方法论优先实现精确执行——这是在以太坊动态交易环境中导航的重要元素。 ETH Bot算法框架的基础集中在对以太坊和关键山寨币市场的实时成交量分析上。通过持续监控多个时间框架内的成交量波动并检查它们的相互依赖性，ETH Bot评估综合加密货币生态系统内的动量强度和方向偏向。 ETH Bot处理来自您交易平台的实时市场数据流，以识别情绪转变和相关性中断，使其能够执行明智的交易决策。无论是针对战略趋势捕获还是成交量指示的反转，ETH Bot都为以太坊交易提供技术上稳健且市场响应性的方法论。 该策略已完全设计并专门针对ETH独特的市场特征进行定制，结合了以太坊独特的波动性模式、流动性动态以及与更广泛DeFi生态系统的相关行为。这种专业化方法确保在以太坊特定交易环境中的最佳性能。 LINKS: Bot setting tutorial: https://www.mql5.co
Elliott Wave EA 专家顾问 简介 Elliott Wave EA 是一款基于 A. Merrill 所描述的 M & W 波形形态的专业自动化交易解决方案。该强大的专家顾问能够识别并交易高精度的波形结构，为交易者提供一个可靠的自动化工具来运用艾略特波浪理论。 主要特色 智能形态识别 ：先进的算法能够精准识别 M & W 波形形态 双重信号技术 ：同时基于“进化”和“变异”信号进行交易，实现对市场的综合分析 灵活的交易方向 ：可选择仅做多、仅做空或双向交易 自适应资金管理 ：可选择固定手数或基于风险的头寸大小，满足不同交易风格 多周期分析 ：针对所有周期进行了优化，默认设置适用于 M15 周期 全面风控系统 ：内置可自定义的止损、获利、移动止损和保本等功能 适用市场与交易品种 Elliott Wave AI 在多个市场都能展示出卓越的表现： 外汇货币对 ：EURUSD、GBPUSD、USDJPY、AUDUSD、USDCAD 等 大宗商品 ：XAUUSD（黄金）、XAGUSD（白银）、WTI（原油） 加密货币 ：BTCUSD、ETHUSD 以及其他主流加密货币对 指数 ：
King Trading — 基於專有技術指標和演算法的通用交易顧問。它專為自動交易任何金融工具而設計：貨幣對、指數、商品、加密貨幣等。 注意！ ！ ！私訊我，即可接收設定、操作說明和禮品！ 主要特點： 支援所有交易工具 該顧問適用於任何交易對或工具。每種資產均採用個人化設置，確保交易的最高準確性和效率。 靈活的個人化優化 可針對各種交易策略、交易者風格和當前市場狀況進行深度個人化客製化和最佳化。 最低入金：1000 美元 時間範圍：M30 交易品種：XAUUSD / EURUSD / GBPUSD / USDCAD / USDJPY / EURJPY / AUDUSD / NZDUSD / USDCHF / DE40 / WTI / SP500 / BTCUSD / ETHUSD 兩種交易模式 無馬丁格爾 — 安全模式，風險可控。 有馬丁格爾 — 激進模式，在合理的資金管理下，具有潛在的高利潤。 創新的虧損追回系統－量子系統恢復 獨特的專有系統，讓您在市場波動不利時追回虧損，並將損失降至最低。 前10份，99美元 接下來10份，149美元 接下來 - 199美元（10份） -
Hi traders, I am An expert advisor called "Trend Tracker EA" born specifically for low-cap traders to examine market trends along a lower timeframe with higher timeframe confirmation . In order to assess trend conditions and control trade entry and exits, it uses moving average crossover techniques in combination with customizable filters. The EA has trade management features such as limiting profits and losses, maintaining proper risk reward , trailing stop loss and so on.. Promotional 100% of
Multi-Asset 2.01 Trading Bot – Forex, Gold & Crypto Strategy Multi-Asset Profitable EA v2.01 is a powerful, fully automated trading robot designed for MetaTrader 5 . It works across Forex , Commodities (XAUUSD) , and Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD) , using a trend-following strategy with built-in risk management and advanced indicator confluence. Key Features Multi-Symbol Compatibility: Supports XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, and all other Forex or crypto pairs. Indicator Confluence Strategy: U
Arbi V 0.1 is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders looking to capitalize on arbitrage opportunities in the cryptocurrency market. Developed by Samir Ranguni, this EA automates a dual-pair trading strategy, simultaneously opening a then waits for a specified market drop before initiating new trades. Ideal for traders seeking a hands-off approach to crypto trading, Arbi V 0.1 combines precision, flexibility, and a clear trading logic. Input Parameters Symbol1 (default: "BTCUS
