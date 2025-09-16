货币 / ORCL
ORCL: Oracle Corporation
299.65 USD 6.98 (2.28%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ORCL汇率已更改-2.28%。当日，交易品种以低点299.65和高点299.73进行交易。
关注Oracle Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
299.65 299.73
年范围
118.86 345.72
- 前一天收盘价
- 306.63
- 开盘价
- 299.65
- 卖价
- 299.65
- 买价
- 299.95
- 最低价
- 299.65
- 最高价
- 299.73
- 交易量
- 5
- 日变化
- -2.28%
- 月变化
- 35.49%
- 6个月变化
- 114.40%
- 年变化
- 76.22%
