报价部分
货币 / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

62.808 AUD 0.193 (0.31%)
版块: 大宗商品 盈利货币: Australian Dollar

今日XAGAUD价格已更改0.31%。当日，以低点62.497 AUD和高点62.935 AUD进行交易。

关注白银vs澳元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去白银价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
62.497 62.935
年范围
44.756 64.356
前一天收盘价
62.615
开盘价
62.544
卖价
62.808
买价
62.838
最低价
62.497
最高价
62.935
交易量
2.048 K
日变化
0.31%
月变化
3.53%
6个月变化
15.13%
年变化
39.46%
18 九月, 星期四
01:30
AUD
就业变化
实际值
预测值
24.4 K
前值
24.5 K
01:30
AUD
全职就业变化
实际值
预测值
前值
60.5 K
01:30
AUD
失业率
实际值
预测值
4.2%
前值
4.2%