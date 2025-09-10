货币 / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
62.808 AUD 0.193 (0.31%)
版块: 大宗商品 盈利货币: Australian Dollar
今日XAGAUD价格已更改0.31%。当日，以低点62.497 AUD和高点62.935 AUD进行交易。
关注白银vs澳元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去白银价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XAGAUD新闻
