瑞典生产者物价指数(PPI)年率y/y (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
瑞典统计局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
部门：
价格
低级别 -1.4% -1.1%
0.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-4.3%
-1.4%
下次发布 实际值 预测值
以前
瑞典生产者物价指数(PPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份瑞典工业企业生产商品的销售价格的平均变化。这个指数从制造商角度显示价格变化。该指数包括国内市场的价格以及国外市场的销售价格。

统计数据包括食品、服装、鞋类、家居用品、医疗用品等方面的支出。汽车销售不包含在内。

PPI计算中的主要变量是在第一销售阶段生产单位的价格。这是出厂价（针对国内市场）或FOB（出口情况下）。该指数根据对约2000家瑞典企业提供的共计5000种商品样本信息的调查而计算得出。要计算结果指数，首先将权重分配给产品组，然后再分配给这些组中的单个商品。

生产者物价指数被认为是消费价格的一个先行指标，也是通货膨胀的重要指标。如果与CPI相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。

PPI增长被认为有利于国民经济，且可视为对SEK报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典生产者物价指数(PPI)年率y/y (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-1.4%
-1.1%
0.4%
10月 2025
0.4%
2.0%
0.5%
9月 2025
0.5%
-0.2%
-0.7%
8月 2025
-0.7%
3.8%
-0.6%
7月 2025
-0.6%
0.5%
-3.1%
6月 2025
-3.1%
-5.7%
-2.8%
5月 2025
-2.8%
-5.0%
-2.4%
4月 2025
-2.4%
-4.7%
-0.3%
3月 2025
-0.3%
4.6%
3.4%
2月 2025
3.4%
7.4%
3.5%
1月 2025
3.5%
-0.3%
2.0%
12月 2024
2.0%
-2.3%
0.3%
11月 2024
0.3%
-4.3%
-1.3%
10月 2024
-1.3%
-3.6%
-2.3%
9月 2024
-2.3%
0.5%
1.2%
8月 2024
1.2%
0.3%
-0.1%
7月 2024
-0.1%
1.7%
0.8%
6月 2024
0.8%
5.4%
2.6%
5月 2024
2.6%
5.3%
0.9%
4月 2024
0.9%
4.6%
-0.6%
3月 2024
-0.6%
2.5%
-1.3%
2月 2024
-1.3%
-1.0%
-2.3%
1月 2024
-2.3%
-5.4%
-7.7%
12月 2023
-7.7%
-2.2%
-4.2%
11月 2023
-4.2%
-4.6%
-3.7%
10月 2023
-3.7%
-8.5%
-4.6%
9月 2023
-4.6%
-8.9%
-5.9%
8月 2023
-5.9%
-4.1%
-2.1%
7月 2023
-2.1%
-6.0%
-3.1%
6月 2023
-3.1%
-5.9%
-2.1%
5月 2023
-2.1%
-2.9%
1.3%
4月 2023
1.3%
-0.6%
3.5%
3月 2023
3.5%
5.6%
9.3%
2月 2023
9.3%
10.2%
11.8%
1月 2023
11.8%
16.9%
18.7%
12月 2022
18.7%
17.1%
19.5%
11月 2022
19.5%
16.3%
18.7%
10月 2022
18.7%
18.2%
20.6%
9月 2022
20.6%
19.9%
22.0%
8月 2022
22.0%
18.7%
20.4%
7月 2022
20.4%
25.9%
25.6%
6月 2022
25.6%
1.4%
24.4%
5月 2022
24.4%
22.2%
23.8%
4月 2022
23.8%
26.7%
24.5%
3月 2022
24.5%
17.5%
19.3%
2月 2022
19.3%
19.7%
19.7%
1月 2022
19.8%
22.0%
20.1%
12月 2021
20.1%
17.3%
18.1%
11月 2021
18.1%
16.7%
16.8%
10月 2021
16.8%
19.0%
17.2%
123
