瑞典消费者信心指数 (Sweden Consumer Confidence)
瑞典消费者信心指数(CCI)表示了消费者对国家经济稳定的信任水平。该指数是根据每月国家经济研究所NIER在每月前两周进行的消费者调查而计算的。
每个月，NIER会通过电话调查采访大约1,500名瑞典公民。随机抽取16至84岁的公民进行调查。在采访中，要求受访者评估自己的财务状况，该国当前的经济状况以及进行大量购买和储蓄的机会。此调查实际为定性调查。这意味着受访者不提供绝对数字，而是对情况进行评估：更好、更糟或保持不变。
在同一框架内计算两个组件：微观指数和宏观指数。第一个反映了对个人理财的信心，第二个反映了对整个瑞典经济的看法。
数值高于100表示本国的消费者信心和良好的经济环境。因此，高于预期增长率的数值意味着对瑞典克朗有利。相反，较低的数值则可降低SEK报价。
"瑞典消费者信心指数 (Sweden Consumer Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
12月 2025
95.8
95.7
11月 2025
N/D
103.0
96.8
10月 2025
96.8
93.3
9月 2025
93.2
91.6
8月 2025
91.1
90.8
7月 2025
90.7
87.3
84.6
6月 2025
84.6
79.3
83.6
5月 2025
83.1
81.5
81.8
4月 2025
81.6
89.2
88.8
3月 2025
89.8
94.0
94.6
2月 2025
95.0
96.6
98.3
1月 2025
99.1
96.2
96.7
12月 2024
96.7
103.4
101.6
11月 2024
102.0
103.9
101.2
10月 2024
101.3
100.3
99.7
9月 2024
99.5
99.1
97.0
8月 2024
96.3
99.9
96.2
7月 2024
96.6
95.3
93.7
6月 2024
93.3
92.7
91.3
5月 2024
91.3
89.4
88.8
4月 2024
88.9
88.3
87.6
3月 2024
87.5
87.2
83.0
2月 2024
82.7
77.8
82.7
1月 2024
82.3
77.0
74.8
12月 2023
74.5
72.4
73.2
11月 2023
72.8
68.4
70.6
10月 2023
70.1
70.3
69.4
9月 2023
69.1
73.8
70.6
8月 2023
70.4
75.1
72.5
7月 2023
72.3
81.0
71.8
6月 2023
71.7
78.2
70.3
5月 2023
69.5
74.7
65.8
4月 2023
65.1
72.4
63.8
3月 2023
62.8
70.0
61.1
2月 2023
59.9
65.2
57.7
1月 2023
56.3
60.6
55.4
12月 2022
54.1
56.6
57.4
11月 2022
55.8
52.1
50.2
10月 2022
48.3
53.0
52.1
9月 2022
49.7
55.0
57.8
8月 2022
56.3
55.9
56.1
7月 2022
54.1
60.9
66.5
6月 2022
65.5
63.2
71.3
5月 2022
70.4
66.4
74.5
4月 2022
74.9
71.3
73.3
3月 2022
73.5
81.4
89.0
2月 2022
88.9
90.4
89.8
1月 2022
90.1
103.6
98.3
12月 2021
98.7
104.3
99.5
11月 2021
99.7
105.7
102.9
