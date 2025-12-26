瑞典工业新订单月率m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
业务
|低级别
|6.7%
|0.1%
|
4.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.1%
|
6.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典工业新订单指标月率m/m反映了与上一月份相比，报告月份内瑞典私营企业收到的新订单的变化。该指标反映了瑞典所有生产部门的订单，包括制造、采矿、炼油、能源生产等。
瑞典统计局通过每月对至少20名员工或净营业额超过5000万瑞典克朗的工业公司进行的在线调查，收集用于指数计算的数据。新订单数据作为一般行业调查的一部分而收集的。
该指数基于季节调整后的数据系列计算得出。此外，在接收到新数据时，可对前一阶段的数据进行修正。
工业订单反映了未来的生产量，因此该指标被认为是领先的生产指标。新工业订单增长是一个有利因素，表明国民经济正在扩张。高于预期的指标数值可被视为对瑞典克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典工业新订单月率m/m (Sweden Industrial New Orders m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
6.7%
0.1%
4.7%
9月 2025
7.8%
-12.4%
-2.6%
8月 2025
-0.4%
-4.5%
7.2%
7月 2025
0.9%
0.8%
-2.4%
6月 2025
-4.1%
-0.8%
5.7%
5月 2025
7.4%
-1.8%
-1.4%
4月 2025
11.6%
-3.9%
-6.3%
3月 2025
2.4%
18.9%
5.2%
2月 2025
16.9%
-2.4%
-6.2%
1月 2025
5.8%
1.0%
2.0%
12月 2024
5.0%
1.0%
2.0%
11月 2024
-1.1%
-0.4%
2.8%
10月 2024
-5.4%
0.8%
1.0%
9月 2024
2.5%
0.0%
-3.6%
8月 2024
-0.3%
2.4%
5.1%
7月 2024
1.0%
-0.4%
-3.9%
6月 2024
-8.8%
-5.4%
2.6%
5月 2024
-15.0%
-0.1%
7.8%
4月 2024
-6.4%
2.2%
-8.3%
3月 2024
-3.3%
-1.2%
1.8%
2月 2024
-5.9%
-9.3%
4.6%
1月 2024
-8.5%
-8.8%
-9.7%
12月 2023
0.2%
11.0%
5.5%
11月 2023
0.2%
13.6%
0.5%
10月 2023
2.4%
-3.4%
-4.8%
9月 2023
0.1%
-12.2%
4.2%
8月 2023
-9.4%
-10.0%
5.0%
7月 2023
0.3%
8.4%
-6.2%
6月 2023
13.6%
17.6%
-7.1%
5月 2023
-0.3%
7.6%
7.8%
4月 2023
-8.0%
-0.2%
3.0%
3月 2023
-4.7%
-25.4%
-1.0%
2月 2023
-10.5%
28.2%
3.6%
1月 2023
22.7%
17.7%
-20.2%
12月 2022
25.1%
0.0%
-0.6%
11月 2022
-0.6%
1.8%
-4.2%
10月 2022
-4.0%
-1.5%
2.0%
9月 2022
2.3%
-0.5%
-4.0%
8月 2022
-4.2%
0.0%
2.8%
7月 2022
3.0%
-1.1%
1.1%
6月 2022
1.3%
1.2%
-2.7%
5月 2022
-5.5%
-0.1%
-3.9%
4月 2022
-2.0%
-0.1%
3.7%
3月 2022
3.9%
0.0%
-1.1%
2月 2022
-1.4%
2.8%
9.4%
1月 2022
9.9%
-0.5%
-6.6%
12月 2021
-5.1%
-0.5%
-0.9%
11月 2021
-0.9%
1.0%
5.9%
10月 2021
4.9%
0.5%
-2.1%
9月 2021
-2.0%
-0.4%
-2.9%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件