瑞典商业信心指数反映了该国企业对当前经济环境的乐观态度。该指数是通过国家经济研究所(NIER)进行的在线调查每月进行计算。

国家研究所每月都会采访瑞典企业的经理。抽样企业包括至少100名员工的企业。这些企业根据规模和行业进行划分。从受访者收集所有数据大约需要三个星期。

特定企业的回应权重取决于其规模，即公司规模越大，分配给其的回应权重就越高（其中，权重取决于生产量的制造业除外）。这些权重根据更新的抽样数据每年进行更新。总结和推断加权反馈，相当于所有企业参与了调查。

企业根据订单、成品库存、预期产量和就业情况评估当前状况。此调查实际为定性调查。这意味着受访者不提供绝对数字，而是对情况进行评估：更好、更糟或保持不变。

商业信心指数是反映商业环境和该国经济总体状况的关键指标之一。指数高于100表示商业状况有所改善，瑞典商业环境正在积极发展。即使指数值低于100，但比前一时段有很大改善，则该值仍被视为对瑞典克朗有利。数值低于100意味着形势发展日趋严峻。

