瑞典商业信心指数 (Sweden Business Confidence)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
国家经济研究所(KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
部门：
业务
低级别 107.4
105.5
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
瑞典商业信心指数反映了该国企业对当前经济环境的乐观态度。该指数是通过国家经济研究所(NIER)进行的在线调查每月进行计算。

国家研究所每月都会采访瑞典企业的经理。抽样企业包括至少100名员工的企业。这些企业根据规模和行业进行划分。从受访者收集所有数据大约需要三个星期。

特定企业的回应权重取决于其规模，即公司规模越大，分配给其的回应权重就越高（其中，权重取决于生产量的制造业除外）。这些权重根据更新的抽样数据每年进行更新。总结和推断加权反馈，相当于所有企业参与了调查。

企业根据订单、成品库存、预期产量和就业情况评估当前状况。此调查实际为定性调查。这意味着受访者不提供绝对数字，而是对情况进行评估：更好、更糟或保持不变。

商业信心指数是反映商业环境和该国经济总体状况的关键指标之一。指数高于100表示商业状况有所改善，瑞典商业环境正在积极发展。即使指数值低于100，但比前一时段有很大改善，则该值仍被视为对瑞典克朗有利。数值低于100意味着形势发展日趋严峻。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典商业信心指数 (Sweden Business Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
107.4
105.5
11月 2025
N/D
103.2
104.3
10月 2025
104.3
100.6
9月 2025
100.0
100.0
8月 2025
99.8
97.4
7月 2025
97.0
95.0
94.8
6月 2025
94.8
99.6
98.4
5月 2025
98.9
98.4
99.8
4月 2025
99.9
99.4
98.9
3月 2025
99.1
102.7
101.2
2月 2025
101.6
101.9
100.8
1月 2025
101.1
101.4
100.6
12月 2024
100.6
98.0
98.6
11月 2024
98.3
95.5
95.2
10月 2024
95.0
96.1
96.3
9月 2024
96.5
94.0
95.1
8月 2024
95.0
94.4
95.5
7月 2024
95.4
95.5
97.4
6月 2024
97.3
93.0
94.5
5月 2024
94.6
95.0
96.2
4月 2024
96.3
94.1
94.4
3月 2024
94.4
91.7
92.1
2月 2024
92.0
89.0
91.8
1月 2024
91.7
85.6
87.1
12月 2023
86.6
86.2
85.5
11月 2023
85.2
86.7
85.9
10月 2023
85.9
84.7
86.8
9月 2023
86.8
86.5
87.8
8月 2023
87.7
90.0
90.5
7月 2023
90.5
90.6
91.5
6月 2023
91.8
87.6
90.5
5月 2023
90.6
87.5
89.2
4月 2023
89.3
89.5
91.5
3月 2023
91.7
87.4
89.4
2月 2023
88.9
87.3
87.1
1月 2023
86.3
87.4
88.0
12月 2022
87.6
83.6
86.7
11月 2022
86.1
86.5
89.2
10月 2022
89.0
91.9
95.8
9月 2022
96.4
99.1
101.9
8月 2022
102.4
106.4
107.7
7月 2022
108.0
111.6
110.9
6月 2022
111.6
115.0
114.7
5月 2022
115.1
114.0
114.5
4月 2022
114.6
115.1
115.0
3月 2022
114.9
113.1
114.7
2月 2022
114.8
113.8
109.9
1月 2022
111.0
117.7
116.0
12月 2021
116.3
119.3
118.0
11月 2021
118.4
119.6
119.3
123
