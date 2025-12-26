瑞典零售销售月率m/m (Sweden Retail Sales m/m)
|低级别
|1.1%
|1.1%
|
-0.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.3%
|
1.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典零售销售额月率m/m指标反映了与上一月份相比，在报告月份瑞典商品和服务的零售销售额的变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。
统计数据包括食品、服装、鞋类、家居用品、医疗用品等方面的支出。汽车销售不包含在内。
瑞典统计局通过每月对净营业额超过200万瑞典克朗的瑞典零售商进行的调查，收集用于指数计算的数据。抽样数据会根据国家税务部门提供的数据每季度更新一次。调查参与者提供了有关零售商店中售出商品数量的数据。所收集的数据可能会根据季节和日历进行调整，以排除非工作日和节假日的影响。
月度零售额指标是GDP及其组成部分计算的一部分，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。
零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对瑞典克朗报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典零售销售月率m/m (Sweden Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
