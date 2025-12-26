瑞典生产者物价指数(PPI)月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份瑞典工业企业生产商品的销售价格的平均变化。这个指数从制造商角度显示价格变化。该指数包括国内市场的价格以及国外市场的销售价格。

PPI计算中的主要变量是在第一销售阶段生产单位的价格：这是出厂价（针对国内市场）或FOB（出口情况下）。该指数根据对约2000家瑞典企业提供的共计5000种商品样本信息的调查而计算得出。要计算结果指数，首先将权重分配给产品组，然后再分配给这些组中的单个商品。

生产者物价指数被认为是消费价格的一个先行指标，也是通货膨胀的重要指标。如果与CPI相比，PPI是更为准备的初步指标：如果生产者物价增长，消费者价格也会相应上涨。这两个指标密切相关。

PPI增长被认为有利于国民经济，且可视为对SEK报价有利。

