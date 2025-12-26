瑞典家庭贷款年率y/y (Sweden Households Loans y/y)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
货币
|低级别
|1500.0%
|5.0%
|
4900.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.0%
|
1500.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典家庭贷款年率y/y反映了与去年同期相比，在报告月份发放给家庭的贷款金额的变化。该指数由瑞典统计局发布，作为月度金融市场统计数据的一部分。
该指标反映了该国货币和金融机构向瑞典家庭发放的所有贷款。从2020年开始，统计数据还包括住房信贷机构和AIF（其他类投资基金）的贷款数据。
该数据出于信贷目的进行发布：住房贷款（占所有发放贷款的大部分）、消费信贷和其他贷款。
这个指数用来评估潜在的零售额。还显示了利率的变化情况并反映消费者情绪。这个指数的增长意味着消费支出的增加，反过来，这也暗示了潜在的通胀增长，以及国民经济中金融和信贷领域的更高活动。但是，家庭债务过度增加可能表明经济过热。
一般来说，所发放贷款的增长对瑞典克朗报价会有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典家庭贷款年率y/y (Sweden Households Loans y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
1500.0%
5.0%
4900.0%
9月 2025
2.8%
-0.8%
2.7%
8月 2025
2.7%
5.0%
2.6%
7月 2025
4819881.0%
-0.8%
4866674.0%
6月 2025
-0.6%
2.6%
-0.5%
5月 2025
2.4%
2.5%
2.3%
4月 2025
2.3%
2.2%
2.1%
3月 2025
2.1%
2.2%
1.9%
2月 2025
1.9%
1.9%
1.8%
1月 2025
1.8%
1.9%
1.6%
12月 2024
1.6%
1.8%
1.6%
11月 2024
1.6%
1.4%
1.4%
10月 2024
1.3%
0.9%
1.1%
9月 2024
1.0%
0.8%
0.9%
8月 2024
0.9%
0.7%
0.7%
7月 2024
0.7%
0.7%
0.7%
6月 2024
0.7%
0.7%
0.7%
5月 2024
0.7%
0.6%
0.5%
4月 2024
0.5%
0.8%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.5%
0.4%
2月 2024
0.4%
0.2%
0.4%
1月 2024
0.3%
0.4%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
0.5%
11月 2023
0.5%
0.7%
0.5%
10月 2023
0.6%
0.8%
0.6%
9月 2023
0.7%
0.5%
0.7%
8月 2023
0.7%
0.7%
0.9%
7月 2023
0.9%
0.9%
1.1%
6月 2023
1.1%
1.3%
1.5%
5月 2023
1.5%
1.7%
1.9%
4月 2023
1.9%
2.1%
2.3%
3月 2023
2.3%
2.6%
2.8%
2月 2023
2.8%
3.0%
3.2%
1月 2023
3.2%
3.3%
3.5%
12月 2022
3.5%
3.9%
4.1%
11月 2022
4.1%
4.3%
4.5%
10月 2022
4.5%
4.9%
5.1%
9月 2022
5.1%
5.4%
5.6%
8月 2022
5.6%
5.7%
5.9%
7月 2022
5.9%
6.0%
6.2%
6月 2022
6.2%
6.5%
6.5%
5月 2022
6.5%
6.8%
6.8%
4月 2022
6.8%
6.8%
6.8%
3月 2022
6.8%
7.0%
6.7%
2月 2022
6.9%
6.8%
6.7%
1月 2022
6.7%
6.8%
6.8%
12月 2021
6.8%
6.7%
6.6%
11月 2021
6.6%
6.7%
6.6%
10月 2021
6.6%
6.6%
6.5%
9月 2021
6.5%
6.6%
6.4%
