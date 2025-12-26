经济日历部分

瑞典固定利率居民消费价格指数(CPIF)月率m/m (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
瑞典统计局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
部门：
价格
低级别 -0.2% 0.2%
0.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.2%
-0.2%
下次发布 实际值 预测值
以前
评估瑞典通货膨胀的常用指数是居民消费价格指数(CPI)。CPI是衡量物价波动的时间序列，适用于全国居民家庭购买的商品和服务。另一个通胀相关的指数是瑞典固定利率居民消费价格指数(CPIF)月率m/m。CPIF是根据用于主要CPI计算的相同数据每月计算得出。但是，计算中不包括货币政策变化的直接影响。人们认为瑞典央行的货币政策会通过改变抵押贷款利率来影响CPI。这个指标显示了当前月份与上一月份相比发生的变化。

主要CPI的不足就是该国央行引入的货币政策变化的直接影响。这种变化会影响抵押贷款利率，并对CPI产生重大而直接的影响。但是，这些变化与潜在的通胀压力无关。

从2017年开始，瑞典央行将CPIF用作通货膨胀目标的目标变量，因为该指数可以更准确地反映主要通货膨胀趋势。这个指数增长可被视为对瑞典克朗报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典固定利率居民消费价格指数(CPIF)月率m/m (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.2%
0.2%
0.4%
10月 2025
0.4%
0.2%
0.2%
9月 2025
0.2%
0.2%
-0.3%
8月 2025
-0.2%
0.2%
0.3%
7月 2025
0.3%
0.4%
0.5%
6月 2025
0.5%
0.1%
0.1%
5月 2025
0.1%
0.2%
0.2%
4月 2025
0.2%
0.1%
-0.5%
3月 2025
-0.5%
0.3%
0.9%
2月 2025
0.9%
0.2%
0.4%
1月 2025
0.4%
0.1%
0.3%
12月 2024
0.3%
0.3%
0.5%
11月 2024
0.5%
-0.1%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.1%
0.3%
9月 2024
0.3%
-0.1%
-0.5%
8月 2024
-0.5%
0.0%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.1%
0.0%
6月 2024
0.0%
0.2%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.1%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.2%
0.1%
3月 2024
0.1%
0.2%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.0%
-0.3%
1月 2024
-0.3%
-0.9%
0.6%
12月 2023
0.6%
1.1%
0.1%
11月 2023
0.1%
1.0%
0.1%
10月 2023
0.1%
-0.3%
0.4%
9月 2023
0.0%
1.2%
-0.1%
8月 2023
-0.1%
1.1%
-0.2%
7月 2023
-0.2%
-0.3%
0.9%
6月 2023
0.9%
1.3%
0.1%
5月 2023
0.1%
1.4%
0.2%
4月 2023
0.2%
-0.6%
0.4%
3月 2023
0.4%
1.0%
0.9%
2月 2023
0.9%
-0.3%
-1.3%
1月 2023
-1.3%
0.9%
1.9%
12月 2022
1.9%
0.9%
0.7%
11月 2022
0.7%
0.9%
-0.1%
10月 2022
-0.1%
0.9%
1.1%
9月 2022
1.1%
0.9%
1.5%
8月 2022
1.5%
0.7%
-0.2%
7月 2022
-0.2%
1.1%
1.2%
6月 2022
1.2%
1.0%
1.0%
5月 2022
1.0%
1.0%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.8%
1.7%
3月 2022
1.7%
0.3%
0.9%
2月 2022
0.9%
0.3%
-0.5%
1月 2022
-0.5%
0.5%
1.3%
12月 2021
1.3%
0.5%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.1%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.0%
0.5%
123
