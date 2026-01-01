经济日历部分

瑞典商业库存变化 (Sweden Business Inventories Change)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
瑞典统计局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
部门：
业务
低级别 Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
Kr​3.465 B
下次发布 实际值 预测值
以前
最后值:

真实值

"瑞典商业库存变化 (Sweden Business Inventories Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
Kr​3.465 B
Kr​2.327 B
2 Q 2025
Kr​1.964 B
Kr​6.677 B
1 Q 2025
Kr​8.705 B
Kr​-5.478 B
4 Q 2024
Kr​-6.141 B
Kr​6.177 B
3 Q 2024
Kr​1.824 B
Kr​-2.166 B
2 Q 2024
Kr​-2.394 B
Kr​8.633 B
1 Q 2024
Kr​3.691 B
Kr​-8.494 B
4 Q 2023
Kr​-6.846 B
Kr​-7.693 B
3 Q 2023
Kr​-7.389 B
Kr​-3.636 B
2 Q 2023
Kr​-4.189 B
Kr​19.440 B
1 Q 2023
Kr​16.381 B
Kr​-7.704 B
