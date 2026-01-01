瑞典商业库存变化 (Sweden Business Inventories Change)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
业务
|低级别
|Kr3.465 B
|
Kr2.327 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
Kr3.465 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
最后值:
真实值
"瑞典商业库存变化 (Sweden Business Inventories Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
Kr3.465 B
Kr2.327 B
2 Q 2025
Kr1.964 B
Kr6.677 B
1 Q 2025
Kr8.705 B
Kr-5.478 B
4 Q 2024
Kr-6.141 B
Kr6.177 B
3 Q 2024
Kr1.824 B
Kr-2.166 B
2 Q 2024
Kr-2.394 B
Kr8.633 B
1 Q 2024
Kr3.691 B
Kr-8.494 B
4 Q 2023
Kr-6.846 B
Kr-7.693 B
3 Q 2023
Kr-7.389 B
Kr-3.636 B
2 Q 2023
Kr-4.189 B
Kr19.440 B
1 Q 2023
Kr16.381 B
Kr-7.704 B
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件