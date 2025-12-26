经济日历部分

经济日历

国家

瑞典登记失业率 (Sweden Registered Unemployment Rate)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
瑞典公共就业服务 (Swedish Public Employment Service)
部门：
劳动力
低级别 6.7% 6.9%
6.8%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
6.7%
6.7%
下次发布 实际值 预测值
以前
瑞典登记失业率每月由该国的劳务部门公布。失业率反映了从事经济活动且目前失业的瑞典居民所占的比例。该数据是根据劳动适龄人口总数的百分比进行计算的。

与瑞典统计局发布的数据不同，该指标仅包括已在该国就业服务机构正式注册并获得失业保险金的人员。不仅瑞典公民可以登记为失业者，其他拥有瑞典居住许可的人们也可以登记为失业者。

与其他所有国家一样，瑞典的失业数据也是反映该国经济发展的最重要指标之一。政府部门将该数据用于制定经济措施以及管理劳动力市场。失业数据是反映社会形势的一个指标。相应的失业数据还提供给欧洲央行(ECB)等国际组织。

劳动力市场数据是最重要的经济指标之一。然而，该数据比经济发展滞后几个月，所以这个数据只能确定发展，而不能预示发展。因此，失业率下降可能对瑞典克朗产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典登记失业率 (Sweden Registered Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
6.7%
6.9%
6.8%
10月 2025
6.8%
6.6%
6.9%
9月 2025
6.9%
7.0%
7.0%
8月 2025
7.0%
7.4%
7.1%
7月 2025
7.1%
7.1%
6.9%
6月 2025
6.9%
6.7%
6.8%
5月 2025
6.8%
6.8%
6.9%
4月 2025
6.9%
7.1%
7.2%
2月 2025
7.2%
7.1%
7.2%
1月 2025
7.2%
7.1%
7.1%
12月 2024
7.1%
7.0%
6.9%
11月 2024
6.9%
7.1%
6.9%
10月 2024
6.9%
6.6%
6.8%
9月 2024
6.8%
6.7%
6.8%
8月 2024
6.8%
6.8%
6.8%
7月 2024
6.8%
6.7%
6.6%
6月 2024
6.6%
6.6%
6.5%
5月 2024
6.5%
6.5%
6.6%
4月 2024
6.6%
6.6%
6.7%
3月 2024
6.7%
6.8%
6.8%
2月 2024
6.8%
7.0%
6.8%
1月 2024
6.8%
6.6%
6.7%
12月 2023
6.7%
6.4%
6.5%
11月 2023
6.5%
6.3%
6.4%
10月 2023
6.4%
6.3%
6.4%
9月 2023
6.4%
6.5%
6.4%
8月 2023
6.4%
6.5%
6.3%
7月 2023
6.3%
6.2%
6.2%
6月 2023
6.2%
5.9%
6.1%
5月 2023
6.1%
6.2%
6.3%
4月 2023
6.3%
6.4%
6.4%
3月 2023
6.4%
6.4%
6.5%
2月 2023
6.5%
6.4%
6.5%
1月 2023
6.5%
6.7%
6.6%
12月 2022
6.6%
6.8%
6.6%
11月 2022
6.6%
6.4%
6.6%
10月 2022
6.6%
6.4%
6.6%
9月 2022
6.6%
6.5%
6.6%
8月 2022
6.6%
6.8%
6.7%
7月 2022
6.7%
6.5%
6.6%
6月 2022
6.6%
6.5%
6.6%
5月 2022
6.6%
6.5%
6.8%
4月 2022
6.8%
6.7%
7.0%
3月 2022
7.0%
7.0%
7.2%
2月 2022
7.2%
7.5%
7.3%
1月 2022
7.3%
7.4%
7.2%
12月 2021
7.2%
7.4%
7.2%
11月 2021
7.2%
7.0%
7.3%
10月 2021
7.3%
7.3%
7.5%
9月 2021
7.5%
7.4%
7.7%
123
