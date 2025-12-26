瑞典家庭消费年率y/y (Sweden Household Consumption y/y)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
消费者
|低级别
|2.3%
|
3.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典家庭消费年率y/y反映了与去年同月相比，报告月份内瑞典家庭购买的所有商品和服务（包括家用电器，汽车等耐用品）的市场价值的变化。消费变化的年同比评估可以用来评估长期的消费趋势。
该指标评估详细的消费量，涵盖147个消费目标（根据COICOP分类）。该计算不包括购买房屋，但包括自住住房的估算租金。
用于指标计算的数据收集自多种来源。其中主要来源是营业额统计数据，约占所有家庭消费的30％。还涉及公司财务报表和瑞典统计局的各种统计报告。
由于该指标旨在专门确定瑞典家庭的消费，因此统计数据包括瑞典公民从海外的直接购买，不包括非居民在瑞典的购买。进出口统计数据用于说明上述购买。
家庭消费是基于支出的GDP的重要组成部分，是推动经济增长的动力。因此，高于预期的指标数值可被视为对瑞典克朗报价有利。
最后值:
真实值
"瑞典家庭消费年率y/y (Sweden Household Consumption y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
2.3%
3.6%
9月 2025
3.3%
2.9%
8月 2025
2.5%
2.7%
7月 2025
2.4%
2.6%
6月 2025
2.1%
0.8%
5月 2025
0.6%
2.6%
4月 2025
2.7%
1.4%
3月 2025
1.8%
2.0%
2月 2025
2.3%
0.7%
1月 2025
0.1%
0.8%
12月 2024
0.7%
1.8%
11月 2024
1.6%
-0.6%
10月 2024
-1.1%
-0.1%
9月 2024
0.1%
0.2%
8月 2024
0.1%
-1.0%
7月 2024
-1.1%
-1.7%
6月 2024
-1.4%
-0.4%
5月 2024
-0.9%
-0.8%
4月 2024
-0.7%
0.4%
3月 2024
1.2%
0.2%
2月 2024
-0.3%
-0.1%
1月 2024
-0.7%
0.9%
12月 2023
0.1%
-0.4%
11月 2023
0.1%
0.7%
10月 2023
-0.2%
-0.6%
9月 2023
-0.7%
0.3%
8月 2023
0.6%
0.8%
7月 2023
0.4%
-1.7%
6月 2023
-1.7%
-1.7%
5月 2023
-1.1%
-0.8%
4月 2023
0.0%
-2.9%
3月 2023
-4.0%
-2.0%
2月 2023
-1.4%
1.0%
1月 2023
0.5%
-1.4%
12月 2022
-1.8%
-0.7%
11月 2022
-0.3%
0.0%
10月 2022
0.0%
1.1%
9月 2022
1.5%
2.1%
8月 2022
1.7%
1.3%
7月 2022
0.9%
3.7%
6月 2022
3.9%
6.4%
5月 2022
5.2%
8.8%
4月 2022
7.5%
4.5%
3月 2022
3.1%
3.8%
2月 2022
3.4%
4.8%
1月 2022
5.1%
7.9%
12月 2021
6.5%
9.3%
11月 2021
8.3%
5.6%
10月 2021
5.5%
4.6%
9月 2021
4.4%
4.8%
