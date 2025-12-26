瑞典工业生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，在当前月份私营企业工业生产的变化。该指标计算涵盖了所有生产部门，包括制造业、采矿业、炼油业、能源生产等。

用于指数计算的数据是通过对至少20名员工或净营业额超过5000万瑞典克朗的工业公司进行的在线调查而收集的。为了收集特定行业的数据，例如化肥、水泥、混凝土和研磨制品的生产，调查中还包括拥有10名或10名以上员工的小型企业。

该指数是根据设定的2015年的基准期计算的。2015年的指数基准为100。

工业生产是一项重要的经济指标，也是瑞典短期经济发展指标之一。该指数被用于GDP计算。另外，瑞典工业生产统计数据也包括在欧洲每月的生产调查分类标准(Prodcom)报告中。

瑞典工业生产增长是一个有利因素，可能对瑞典克朗汇率产生积极的影响。

最后值: