瑞典工业生产指数年率y/y (Sweden Industrial Production y/y)
|低级别
|6.1%
|12.8%
|
14.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.9%
|
6.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典工业生产指数年率y/y反映了与去年同月相比，在当前月份私营企业工业生产的变化。该指标计算涵盖了所有生产部门，包括制造业、采矿业、炼油业、能源生产等。
用于指数计算的数据是通过对至少20名员工或净营业额超过5000万瑞典克朗的工业公司进行的在线调查而收集的。为了收集特定行业的数据，例如化肥、水泥、混凝土和研磨制品的生产，调查中还包括拥有10名或10名以上员工的小型企业。
该指数是根据设定的2015年的基准期计算的。2015年的指数基准为100。
工业生产是一项重要的经济指标，也是瑞典短期经济发展指标之一。该指数被用于GDP计算。另外，瑞典工业生产统计数据也包括在欧洲每月的生产调查分类标准(Prodcom)报告中。
瑞典工业生产增长是一个有利因素，可能对瑞典克朗汇率产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典工业生产指数年率y/y (Sweden Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
