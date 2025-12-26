经济日历部分

经济日历

国家

瑞典工业生产指数月率m/m (Sweden Industrial Production m/m)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
瑞典统计局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
部门：
业务
低级别 -6.6% -7.8%
5.0%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-2.9%
-6.6%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

瑞典工业生产指数月率m/m反映了与上一月份相比，在当前月份私营企业工业生产的变化。该指标计算涵盖了所有生产部门，包括制造业、采矿业、炼油业、能源生产等。

用于指数计算的数据是通过对至少20名员工或净营业额超过5000万瑞典克朗的工业公司进行的在线调查而收集的。为了收集特定行业的数据，例如化肥、水泥、混凝土和研磨制品的生产，调查中还包括拥有10名或10名以上员工的小型企业。

该指数是根据设定的2015年的基准期计算的。2015年的指数基准为100。该指数基于季节调整后的数据系列计算得出。此外，在接收到新数据时，可对前一阶段的数据进行修正。

工业生产是一项重要的经济指标，也是瑞典短期经济发展指标之一。该指数被用于GDP计算。另外，瑞典工业生产统计数据也包括在欧洲每月的生产调查分类标准(Prodcom)报告中。

瑞典工业生产增长是一个有利因素，可能对瑞典克朗汇率产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典工业生产指数月率m/m (Sweden Industrial Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-6.6%
-7.8%
5.0%
9月 2025
3.8%
-5.1%
5.5%
8月 2025
5.1%
-3.3%
-5.3%
7月 2025
-4.7%
1.8%
5.2%
6月 2025
6.5%
-0.1%
-0.6%
5月 2025
0.6%
0.0%
3.3%
4月 2025
3.4%
0.2%
-1.0%
3月 2025
-1.6%
-1.9%
0.1%
2月 2025
0.4%
-4.8%
-8.3%
1月 2025
-7.6%
3.8%
7.0%
12月 2024
5.7%
0.3%
2.5%
11月 2024
2.4%
-0.3%
-0.8%
10月 2024
-0.9%
0.8%
1.4%
9月 2024
1.1%
-0.4%
0.7%
8月 2024
0.7%
-0.6%
0.7%
7月 2024
1.6%
-1.5%
-0.5%
6月 2024
-0.5%
0.0%
1.1%
5月 2024
1.1%
1.8%
-2.6%
4月 2024
-2.4%
-0.3%
0.9%
3月 2024
2.1%
-0.5%
-1.8%
2月 2024
-1.4%
-1.3%
2.6%
1月 2024
2.3%
-2.4%
1.2%
12月 2023
1.4%
-0.1%
-1.3%
11月 2023
-1.1%
-0.6%
0.3%
10月 2023
-0.3%
0.0%
-1.2%
9月 2023
0.6%
0.4%
1.5%
8月 2023
2.4%
-0.8%
4.4%
7月 2023
4.0%
0.6%
-5.2%
6月 2023
-5.5%
0.1%
0.0%
5月 2023
0.3%
-0.2%
2.1%
4月 2023
1.8%
0.0%
-2.8%
3月 2023
-2.8%
0.3%
0.6%
2月 2023
0.6%
-0.1%
2.7%
1月 2023
2.6%
-0.4%
0.0%
12月 2022
-2.2%
0.7%
-2.4%
11月 2022
-2.3%
0.2%
0.5%
10月 2022
0.1%
-0.4%
1.3%
9月 2022
1.3%
0.0%
-6.4%
8月 2022
-6.4%
0.1%
7.8%
7月 2022
7.8%
0.1%
-0.1%
6月 2022
0.5%
-0.4%
0.7%
5月 2022
0.5%
0.5%
-0.6%
4月 2022
-0.6%
-0.3%
0.8%
3月 2022
0.4%
0.0%
0.5%
2月 2022
0.5%
0.4%
0.7%
1月 2022
1.1%
-0.9%
-1.2%
12月 2021
-1.2%
0.5%
0.3%
11月 2021
0.5%
0.6%
1.7%
10月 2021
1.3%
-0.6%
0.5%
9月 2021
0.3%
0.1%
-3.7%
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码