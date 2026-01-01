瑞典产能利用率季率q/q (Sweden Capacity Utilization q/q)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
业务
|低级别
|-0.2%
|-0.4%
|
0.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.1%
|
-0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典产能利用率季率q/q反映了瑞典工业部门产能利用率的季度动态。这是一个反映制成品生产和需求增长的指标。
产能利用率是经济学和管理会计学中的一个概念，它表明公司或国家实际使用的设备生产能力。因此，它是涉及的是实际生产，即当设备完全使用时可制造的潜在产品数量与已安装设备生产的"实际"产品相比。
该指标由瑞典统计局发布。全部内容包括根据部门进行的分类：采矿、能源、资本商品、耐用品等。
高产能利用率与高生产水平和就业有关。因此，高于预期的指标数值可被视为对瑞典克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典产能利用率季率q/q (Sweden Capacity Utilization q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
-0.2%
-0.4%
0.8%
2 Q 2025
0.4%
0.0%
0.6%
1 Q 2025
0.5%
-0.1%
0.5%
4 Q 2024
0.7%
-0.2%
-1.4%
3 Q 2024
-0.9%
0.1%
-0.3%
2 Q 2024
0.6%
0.3%
0.2%
1 Q 2024
0.2%
-0.2%
-1.3%
4 Q 2023
-1.3%
0.6%
-0.8%
3 Q 2023
-0.5%
0.1%
-0.1%
2 Q 2023
0.6%
0.1%
0.8%
1 Q 2023
0.8%
-0.3%
-0.4%
4 Q 2022
-0.1%
0.3%
-1.0%
3 Q 2022
-0.9%
-0.3%
0.6%
2 Q 2022
0.8%
0.2%
0.2%
1 Q 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
4 Q 2021
0.1%
-0.6%
-0.4%
3 Q 2021
-0.7%
1.4%
1.5%
2 Q 2021
1.6%
4.8%
1.8%
1 Q 2021
1.4%
5.1%
1.9%
4 Q 2020
1.7%
1.2%
3.8%
3 Q 2020
4.4%
-5.6%
-6.7%
2 Q 2020
-6.3%
0.2%
-0.3%
1 Q 2020
-0.2%
1.7%
-1.9%
4 Q 2019
-2.1%
-0.4%
0.5%
3 Q 2019
0.5%
0.1%
2 Q 2019
0.0%
0.3%
1 Q 2019
0.5%
-0.5%
4 Q 2018
-0.6%
0.2%
3 Q 2018
0.2%
0.5%
2 Q 2018
0.6%
-0.7%
1 Q 2018
-0.4%
-0.3%
4 Q 2017
-0.3%
0.2%
3 Q 2017
0.2%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.6%
1 Q 2017
0.4%
1.0%
4 Q 2016
1.0%
-0.6%
3 Q 2016
-0.3%
-0.2%
2 Q 2016
-0.2%
0.6%
1 Q 2016
0.9%
-0.4%
4 Q 2015
-0.4%
-1.0%
3 Q 2015
-1.0%
-0.3%
2 Q 2015
1.0%
0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.6%
4 Q 2014
0.5%
-0.4%
3 Q 2014
-0.2%
