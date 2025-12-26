瑞典非金融企业贷款年率y/y (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
货币
|低级别
|3.0%
|
2.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典非金融企业贷款年率y/y反映了与去年同期相比，在报告月份发放给瑞典NFC（非金融企业）的贷款金额的变化。该指数由瑞典统计局发布，作为月度金融市场统计数据的一部分。
非金融企业包括从事适销商品生产和非金融服务的企业。该指标反映了该国货币和金融机构向这类企业发放的所有贷款。从2020年开始，统计数据还包括住房信贷机构和AIF（其他类投资基金）的贷款数据。
数据根据贷款规模进行发布。贷款规模可以间接评估借款人类型。例如，大型企业通常要求大额贷款。根据贷款类型，发布的数据还可分为两部分：
- 未偿还透支和循环贷款
- 新增贷款和重组贷款（不包括透支贷款和循环贷款）
这个指数用来评估潜在的产量，显示利率的变化情况并反映消费者情绪。该指数增长暗示了潜在的通胀增长，以及国民经济中金融和信贷领域的更高活动性。因此，NFC贷款增长可被视为对瑞典克朗报价有利。
最后值:
真实值
"瑞典非金融企业贷款年率y/y (Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
3.0%
2.5%
9月 2025
2.5%
2.8%
8月 2025
2.8%
2.7%
7月 2025
2.7%
1.7%
6月 2025
1.7%
2.0%
5月 2025
1.9%
1.5%
4月 2025
1.5%
0.5%
3月 2025
0.5%
0.1%
2月 2025
0.1%
-0.5%
1月 2025
-0.5%
-0.8%
12月 2024
-0.8%
-1.4%
11月 2024
-1.4%
-1.6%
10月 2024
-1.7%
-1.7%
9月 2024
-2.4%
-3.0%
8月 2024
-3.0%
-2.5%
7月 2024
-2.5%
-2.3%
6月 2024
-2.3%
-1.6%
5月 2024
-1.6%
-1.2%
4月 2024
-1.2%
-1.0%
3月 2024
-1.0%
-1.4%
2月 2024
-1.4%
-1.1%
1月 2024
-1.3%
0.3%
12月 2023
0.3%
1.4%
11月 2023
1.4%
2.8%
10月 2023
2.8%
3.9%
9月 2023
3.9%
5.1%
8月 2023
5.1%
7.0%
7月 2023
7.0%
8.0%
6月 2023
8.0%
7.8%
5月 2023
7.8%
8.8%
4月 2023
8.9%
10.3%
3月 2023
10.3%
12.8%
2月 2023
12.8%
14.8%
1月 2023
14.8%
13.7%
12月 2022
13.7%
16.0%
11月 2022
16.0%
16.4%
10月 2022
16.4%
16.7%
9月 2022
16.7%
15.4%
8月 2022
15.4%
14.5%
7月 2022
14.5%
14.2%
6月 2022
14.2%
13.8%
5月 2022
13.8%
12.1%
4月 2022
12.1%
11.1%
3月 2022
11.1%
8.8%
2月 2022
8.8%
7.2%
1月 2022
7.2%
7.1%
12月 2021
7.1%
4.3%
11月 2021
4.3%
3.6%
10月 2021
3.4%
2.4%
9月 2021
2.4%
1.2%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件