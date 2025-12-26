瑞典私营部门生产月率m/m (Sweden Private Sector Production m/m)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
业务
|低级别
|102.1%
|
101.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
102.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典私营部门生产月率m/m反映了与上一月份相比，在当前月份私营公司在生产、服务和建筑行业所生产的商品和服务总值的变化。瑞典统计局每月发布经季节调整的指数值。该指标取代了先前发布的商业生产指数。新指数的优势在于其衡量的是私营部门的全部生产，而不仅仅是生产产品和服务的最终产量，因此该指数提供早期数据。
瑞典统计局根据每月对至少20名员工的私营企业以及年营业额超过5000万瑞典克朗的私营企业所做的调查，收集相关数据。由于某些企业可能会延迟提供反馈，因此可以修改前两个月的指数值。除了总体变化之外，瑞典统计局还按行业分别发布数据：工业、服务业和建筑业。该指数不包括金融和保险服务业。
生产信息纳入到GDP计算中，它还反映工业和服务业生产的净营业额以及贸易差额（零售商品销售收入减去费用）。
生产增长是一个有利因素，反映瑞典经济的健康状况和良好的商业环境，因此高于预期的数值可被视为对瑞典克朗(SEK)有利。
最后值:
真实值
"瑞典私营部门生产月率m/m (Sweden Private Sector Production m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
102.1%
101.4%
9月 2025
0.9%
1.5%
8月 2025
0.9%
-1.6%
7月 2025
-1.7%
2.7%
6月 2025
105.7%
103.2%
5月 2025
-0.1%
1.8%
4月 2025
2.3%
-0.7%
3月 2025
-0.5%
-0.3%
2月 2025
-0.2%
-1.0%
1月 2025
-0.8%
1.1%
12月 2024
1.0%
1.3%
11月 2024
1.4%
-0.6%
10月 2024
-0.8%
0.7%
9月 2024
1.1%
2.0%
8月 2024
1.6%
-0.9%
7月 2024
-0.9%
0.1%
6月 2024
0.0%
0.8%
5月 2024
0.6%
-0.5%
4月 2024
-0.4%
-0.1%
3月 2024
0.6%
0.2%
2月 2024
0.3%
-0.6%
1月 2024
-0.6%
1.0%
12月 2023
1.4%
-0.3%
11月 2023
-0.3%
-0.4%
10月 2023
-0.5%
0.3%
9月 2023
0.4%
0.8%
8月 2023
0.5%
0.4%
7月 2023
0.3%
-1.8%
6月 2023
-1.6%
-0.4%
5月 2023
-0.2%
0.2%
4月 2023
0.6%
-1.0%
3月 2023
-1.1%
-0.6%
2月 2023
-0.4%
2.8%
1月 2023
2.2%
-0.3%
12月 2022
-0.4%
-1.3%
11月 2022
-1.1%
0.5%
10月 2022
0.2%
2.5%
9月 2022
1.2%
-1.0%
8月 2022
-1.3%
1.2%
7月 2022
1.2%
0.1%
6月 2022
-0.1%
1.2%
5月 2022
0.8%
1.2%
4月 2022
0.9%
0.3%
3月 2022
0.0%
-0.5%
2月 2022
-0.9%
-0.6%
1月 2022
0.2%
0.6%
12月 2021
0.6%
0.7%
11月 2021
0.5%
1.7%
10月 2021
1.5%
1.9%
9月 2021
1.9%
-3.9%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件