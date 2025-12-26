零售销售额年率y/y指标显示了与去年同月相比，在指定月份内该国商品和服务的零售销售额的变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。

统计数据包括食品、服装、鞋类、家居用品、医疗用品等方面的支出。汽车销售不包含在内。

瑞典统计局通过每月对净营业额超过200万瑞典克朗的瑞典零售商进行的调查，收集用于指数计算的数据。抽样数据会根据国家税务部门提供的数据每季度更新一次。调查参与者提供了有关零售商店中售出商品数量的数据。所收集的数据可能会根据季节和日历进行调整，以排除非工作日和节假日的影响。

月度零售额指标是GDP及其组成部分计算的一部分，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。

零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对瑞典克朗报价产生积极的影响。

最后值: