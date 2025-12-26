经济日历部分

经济日历

国家

瑞典经济趋势指标 (Sweden Economic Tendency Indicator)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
国家经济研究所(KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
部门：
业务
低级别 103.7
101.5
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
瑞典经济趋势指标从瑞典消费者和企业的角度反映了各种经济指标的趋势。该数据是根据NIER国家经济研究所每月对瑞典消费者和公司进行的调查计算得出的。

NIER每个月都会调查约1,500个消费者和7,000家公司。抽选的消费者包括16至84岁之间随机选择的瑞典公民。该调查通过电话执行。抽样企业包括至少拥有100名员工的企业。问卷通过电子邮件发送给他们。

此调查实际为定性调查。这意味着受访者不提供绝对数字，而是对情况进行评估：更好、更糟或保持不变。根据从不同组接收到的反馈（分配特定权重）来计算最终指标值。例如，生产份额为40%，服务部门份额为30%，建筑和贸易份额各为5%，消费者份额为20%。指标数值高于100表示趋势增长，数值高于110表示强势增长。数值小于100和小于90分别被认为是趋势走弱和非常弱。

经济趋势指标表现了消费者和企业对该国经济的情绪。数值高于100表示瑞典在积极发展。这可被视为对瑞典克朗报价有利。数值低于100表示悲观情绪。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典经济趋势指标 (Sweden Economic Tendency Indicator)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
103.7
101.5
11月 2025
N/D
98.0
100.8
10月 2025
100.8
97.8
9月 2025
97.2
96.3
8月 2025
96.0
94.3
7月 2025
94.3
91.6
92.8
6月 2025
92.8
93.0
94.5
5月 2025
94.6
94.2
95.0
4月 2025
94.8
96.3
95.0
3月 2025
95.2
98.6
96.7
2月 2025
97.1
98.4
97.4
1月 2025
97.7
98.1
97.5
12月 2024
97.5
96.7
97.5
11月 2024
97.2
94.3
93.6
10月 2024
93.6
95.4
94.6
9月 2024
94.9
94.5
94.6
8月 2024
94.7
94.2
94.9
7月 2024
95.0
94.8
96.4
6月 2024
96.3
93.2
94.1
5月 2024
94.0
94.9
94.9
4月 2024
95.0
94.3
93.1
3月 2024
93.1
92.3
90.7
2月 2024
90.5
89.7
90.6
1月 2024
90.5
85.5
84.7
12月 2023
84.3
84.2
84.9
11月 2023
84.6
83.9
84.9
10月 2023
84.7
83.3
86.0
9月 2023
85.8
84.2
85.3
8月 2023
85.2
86.3
87.7
7月 2023
87.5
91.9
89.9
6月 2023
90.3
88.2
89.3
5月 2023
89.4
87.6
87.3
4月 2023
87.3
86.8
88.4
3月 2023
88.2
83.8
86.2
2月 2023
85.7
83.3
83.3
1月 2023
82.3
84.4
85.0
12月 2022
84.7
84.4
85.1
11月 2022
84.5
87.5
84.8
10月 2022
84.6
94.0
90.8
9月 2022
90.8
99.3
97.2
8月 2022
97.5
103.6
101.4
7月 2022
101.3
108.2
105.7
6月 2022
105.9
110.1
110.3
5月 2022
110.5
110.0
109.4
4月 2022
109.5
111.8
110.3
3月 2022
110.3
111.7
113.1
2月 2022
113.0
113.7
109.8
1月 2022
110.1
117.8
116.3
12月 2021
117.1
119.3
117.6
11月 2021
118.0
120.3
119.9
123
