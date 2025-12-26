瑞典经济趋势指标从瑞典消费者和企业的角度反映了各种经济指标的趋势。该数据是根据NIER国家经济研究所每月对瑞典消费者和公司进行的调查计算得出的。

NIER每个月都会调查约1,500个消费者和7,000家公司。抽选的消费者包括16至84岁之间随机选择的瑞典公民。该调查通过电话执行。抽样企业包括至少拥有100名员工的企业。问卷通过电子邮件发送给他们。

此调查实际为定性调查。这意味着受访者不提供绝对数字，而是对情况进行评估：更好、更糟或保持不变。根据从不同组接收到的反馈（分配特定权重）来计算最终指标值。例如，生产份额为40%，服务部门份额为30%，建筑和贸易份额各为5%，消费者份额为20%。指标数值高于100表示趋势增长，数值高于110表示强势增长。数值小于100和小于90分别被认为是趋势走弱和非常弱。

经济趋势指标表现了消费者和企业对该国经济的情绪。数值高于100表示瑞典在积极发展。这可被视为对瑞典克朗报价有利。数值低于100表示悲观情绪。

最后值: