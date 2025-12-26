瑞典国内生产总值(GDP)季率q/q (Sweden Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|中级别
|1.1%
|1.1%
|
1.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.8%
|
1.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典国内生产总值(GDP)季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度内瑞典生产的全部商品和服务的货币价值。这个指标变量根据季节进行调整。该指标由瑞典统计局的独立部门计算，是国民经济核算的一部分。通常，GDP季率q/q在报告季度结束后60天发布。
瑞典GDP采用支出和生产方式进行计算。根据第一种方法，计算报告期内该国生产的所有最终商品和服务的总支出。首先，计算各个组成部分的支出，然后将其添加到总GDP中。在生产角度的方法中，GDP基于总增加值来计算。由于这两种方法的结果值可能不同（相差可能高达0.9个百分点），因此，专家组对组成部分进行额外分析，以平衡最终GDP的计算。
在生产角度核算GDP中，从制成品的总价值中减去中间成本以计算增加值。支出根据使用平减指数的当前价格进行确定。
支出角度的计算方式使用的是经济内所有最终支出的总和。这包括用于消费、资本形成总值以及商品和服务净出口的最终支出。
GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。GDP增长可被视为对瑞典克朗报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典国内生产总值(GDP)季率q/q (Sweden Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件