瑞典国内生产总值(GDP)季率q/q反映了与上一季度相比，在指定季度内瑞典生产的全部商品和服务的货币价值。这个指标变量根据季节进行调整。该指标由瑞典统计局的独立部门计算，是国民经济核算的一部分。通常，GDP季率q/q在报告季度结束后60天发布。

瑞典GDP采用支出和生产方式进行计算。根据第一种方法，计算报告期内该国生产的所有最终商品和服务的总支出。首先，计算各个组成部分的支出，然后将其添加到总GDP中。在生产角度的方法中，GDP基于总增加值来计算。由于这两种方法的结果值可能不同（相差可能高达0.9个百分点），因此，专家组对组成部分进行额外分析，以平衡最终GDP的计算。

在生产角度核算GDP中，从制成品的总价值中减去中间成本以计算增加值。支出根据使用平减指数的当前价格进行确定。

支出角度的计算方式使用的是经济内所有最终支出的总和。这包括用于消费、资本形成总值以及商品和服务净出口的最终支出。

GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。GDP增长可被视为对瑞典克朗报价有利。

最后值: