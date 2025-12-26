瑞典央行利率决策 (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
货币
|中级别
|1.75%
|
1.75%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
1.75%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典央行利率决策是影响瑞典克朗报价的关键事件之一。回购利率是私人银行向瑞典央行七天借款或存款的利率。
该决策由瑞典央行执行委员会的六名成员投票通过。瑞典央行执行委员会每年举行五次会议（2020年以前每年六次会议），会议期间将通过有关国家货币政策的重要决定，包括利率决策。该决策基于多数票决定。如果票数相等，则由银行行长做出决定。
瑞典央行可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通货膨胀超过目标水平，瑞典央行将试图使瑞典克朗升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。
因此，银行采用的每个利率决策都直接影响本国货币的报价（尤其是利率发生变化的情况）。加息决策通常会使瑞典克朗报价的升值。
最后值:
真实值
"瑞典央行利率决策 (Sveriges Riksbank Interest Rate Decision)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
1.75%
1.75%
1.75%
2.00%
2.00%
2.25%
2.25%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
3.75%
3.75%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
3.75%
3.75%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
1.75%
1.75%
0.75%
0.75%
0.25%
0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.25%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
-0.50%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件