瑞典央行利率决策是影响瑞典克朗报价的关键事件之一。回购利率是私人银行向瑞典央行七天借款或存款的利率。

该决策由瑞典央行执行委员会的六名成员投票通过。瑞典央行执行委员会每年举行五次会议（2020年以前每年六次会议），会议期间将通过有关国家货币政策的重要决定，包括利率决策。该决策基于多数票决定。如果票数相等，则由银行行长做出决定。

瑞典央行可能会降息以帮助通货膨胀上升到目标水平。相反，如果通货膨胀超过目标水平，瑞典央行将试图使瑞典克朗升值，进而提高利率（除了一系列其他复杂措施之外）。

因此，银行采用的每个利率决策都直接影响本国货币的报价（尤其是利率发生变化的情况）。加息决策通常会使瑞典克朗报价的升值。

