瑞典M3货币供应量年率y/y (Sweden M3 Money Supply y/y)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
货币
|低级别
|N/D
|
4.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典M3货币供应量年率y/y指数反映了整个国家经济中流通的货币供应量的变化。它直接反映国民经济的财政状况。货币供应数据提供了有关瑞典经济实际活动的其他主要短期指标。
M3货币供应量包括流通中的纸币和硬币、结算和活期银行账户中的资金、活期和储蓄存款、机构货币市场基金、回购协议和债务证券。在这些不同的货币总量中，M3最为重要，因为它稳定性最高。例如，如果仅储蓄利率发生变化，则重新部署M1和M2，而M3保持不变。
通常，假定货币供应量M3的增长与通货膨胀、经济增长和收入之间呈正向关系。这意味着M3货币供应量不足，会对其他三个经济变量具有负面影响。因此，M3增加应对瑞典克朗报价产生积极影响，因为收入和通货膨胀也将因此增加。
最后值:
真实值
"瑞典M3货币供应量年率y/y (Sweden M3 Money Supply y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
4.0%
9月 2025
4.0%
4.7%
8月 2025
4.7%
4.4%
7月 2025
4.4%
4.2%
6月 2025
4.2%
5.0%
5月 2025
5.0%
4.2%
4月 2025
4.2%
2.2%
3月 2025
2.2%
2.1%
2月 2025
2.1%
1.5%
1月 2025
1.6%
0.5%
12月 2024
0.5%
0.6%
11月 2024
0.6%
0.7%
10月 2024
0.7%
1.1%
9月 2024
1.0%
-0.8%
8月 2024
-0.8%
-0.6%
7月 2024
-0.6%
-0.2%
6月 2024
-0.2%
-1.0%
5月 2024
-1.0%
-0.7%
4月 2024
-0.7%
-0.1%
3月 2024
-0.1%
-2.0%
2月 2024
-2.0%
-2.6%
1月 2024
-2.7%
-1.4%
12月 2023
-1.4%
-3.5%
11月 2023
-3.5%
-4.2%
10月 2023
-4.3%
-4.2%
9月 2023
-4.2%
-4.9%
8月 2023
-4.9%
-3.5%
7月 2023
-3.5%
-4.0%
6月 2023
-4.0%
-3.2%
5月 2023
-3.2%
-2.4%
4月 2023
-1.8%
-1.5%
3月 2023
-1.5%
1.4%
2月 2023
1.4%
3.6%
1月 2023
3.6%
2.5%
12月 2022
2.5%
3.0%
11月 2022
3.0%
3.8%
10月 2022
3.8%
5.2%
9月 2022
5.3%
8.6%
8月 2022
8.6%
7.7%
7月 2022
7.6%
8.7%
6月 2022
8.8%
9.1%
5月 2022
9.1%
9.5%
4月 2022
9.5%
10.1%
3月 2022
10.1%
9.5%
2月 2022
9.5%
10.1%
1月 2022
10.1%
9.9%
12月 2021
9.9%
11.8%
11月 2021
11.8%
12.7%
10月 2021
12.7%
12.9%
9月 2021
12.9%
10.9%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件