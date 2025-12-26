瑞典居民消费价格指数(CPI)月率m/m反映了与上一月份相比，指定月份消费篮子中的消费品和服务价格的变化。CPI反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者，因此该指数显示了整个国内个人消费的价格变化。

该指数是根据固定的消费者篮子中商品和服务价值的变化来计算的。消费篮子包括代表家庭支出的商品和服务。主要包括食物和饮料、服装、水电供应和服务（健康卫生、交通运输、通讯、娱乐、教育等）。

该指数根据消费者购买商品和服务的实际价格进行计算，同时也考虑到折扣和优惠活动。该指数经季节调整后，可以有效监测逐月变化。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀和国民经济状况的关键指标。该指数可能对利率、税收优惠、工资和政府福利产生影响。CPI作为通货膨胀的衡量指标，可能会对瑞典克朗的价值产生重大影响。该指标增长可被视为对SEK报价有利。

最后值: