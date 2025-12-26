经济日历部分

瑞典居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
瑞典统计局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
部门：
价格
中级别 2.3% 1.6%
3.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.3%
2.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
瑞典居民消费价格指数(CPI)月率m/m反映了与上一月份相比，指定月份消费篮子中的消费品和服务价格的变化。CPI反映的是家庭角度的价格变化，也就是商品和服务的最终消费者，因此该指数显示了整个国内个人消费的价格变化。

该指数是根据固定的消费者篮子中商品和服务价值的变化来计算的。消费篮子包括代表家庭支出的商品和服务。主要包括食物和饮料、服装、水电供应和服务（健康卫生、交通运输、通讯、娱乐、教育等）。

该指数根据消费者购买商品和服务的实际价格进行计算，同时也考虑到折扣和优惠活动。该指数经季节调整后，可以有效监测逐月变化。

居民消费价格指数是衡量通货膨胀和国民经济状况的关键指标。该指数可能对利率、税收优惠、工资和政府福利产生影响。CPI作为通货膨胀的衡量指标，可能会对瑞典克朗的价值产生重大影响。该指标增长可被视为对SEK报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典居民消费价格指数(CPI)月率m/m (Sweden Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.3%
1.6%
3.1%
10月 2025
0.3%
2.1%
0.0%
9月 2025
0.0%
1.9%
-0.4%
8月 2025
-0.4%
0.6%
0.2%
7月 2025
3.0%
1.0%
2.8%
6月 2025
0.5%
0.5%
0.1%
5月 2025
0.1%
1.7%
0.1%
4月 2025
2.3%
-0.3%
2.3%
3月 2025
-0.7%
0.2%
0.6%
2月 2025
0.6%
0.0%
0.0%
1月 2025
0.0%
0.0%
0.0%
12月 2024
0.0%
0.1%
0.3%
11月 2024
0.3%
-0.2%
0.2%
10月 2024
0.2%
-0.1%
0.2%
9月 2024
0.2%
-0.2%
-0.6%
8月 2024
-0.6%
0.2%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.2%
-0.1%
6月 2024
-0.1%
0.3%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.2%
0.3%
4月 2024
0.3%
0.2%
0.1%
3月 2024
0.1%
0.3%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.1%
-0.1%
1月 2024
-0.1%
-1.2%
0.7%
12月 2023
0.7%
2.4%
0.3%
11月 2023
0.3%
1.4%
0.2%
10月 2023
0.2%
-0.2%
0.5%
9月 2023
0.5%
1.5%
0.1%
8月 2023
0.1%
1.3%
0.0%
7月 2023
0.0%
-0.1%
1.1%
6月 2023
1.1%
1.1%
0.3%
5月 2023
0.3%
1.7%
0.5%
4月 2023
0.5%
-0.4%
0.6%
3月 2023
0.6%
2.1%
1.1%
2月 2023
1.1%
-0.1%
-1.1%
1月 2023
-1.1%
1.1%
2.1%
12月 2022
2.1%
1.3%
1.0%
11月 2022
1.0%
1.2%
0.2%
10月 2022
0.2%
1.2%
1.4%
9月 2022
1.4%
1.1%
1.8%
8月 2022
1.8%
1.1%
0.1%
7月 2022
0.1%
1.2%
1.4%
6月 2022
1.4%
1.2%
1.0%
5月 2022
1.0%
1.2%
0.6%
4月 2022
0.6%
0.9%
1.8%
3月 2022
1.8%
0.3%
0.9%
2月 2022
0.9%
0.3%
-0.5%
1月 2022
-0.5%
0.5%
1.3%
12月 2021
1.3%
0.5%
0.5%
11月 2021
0.5%
0.1%
0.2%
10月 2021
0.2%
0.0%
0.5%
123
