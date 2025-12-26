评估瑞典通货膨胀的常用指数是居民消费价格指数(CPI)。CPI是衡量物价波动的时间序列，适用于全国居民家庭购买的商品和服务。另一个通胀相关的指数是瑞典固定利率居民消费价格指数(CPIF)年率y/y。CPIF是根据用于主要CPI计算的相同数据每月计算得出。但是，计算中不包括货币政策变化的直接影响。人们认为瑞典央行的货币政策会通过改变抵押贷款利率来影响CPI。但是，这些变化与潜在的通胀压力无关。该指数显示了指定月份与去年同月相比发生的变化。

主要CPI的不足就是该国央行引入的货币政策变化的直接影响。这种变化会影响抵押贷款利率，并对CPI产生重大而直接的影响。但是，这些变化与潜在的通胀压力无关。

从2017年开始，瑞典央行将CPIF用作通货膨胀目标的目标变量，因为该指数可以更准确地反映主要通货膨胀趋势。这个指数增长可被视为对瑞典克朗报价有利。

最后值: