瑞典失业率反映了15-74岁普通劳动力总数当中目前处于失业状态的居民的比重。瑞典统计局发布的数字是失业数据的官方来源。

这个指数是根据每月对18,000多人进行的电话调查计算得出的。抽样调查从人口登记册中随机抽取。为了追踪劳动力市场的变化，通常每三个月对每个人进行多次（通常最多八次）询问。根据收到的反馈发布每月的劳动力调查。

与其他所有国家一样，瑞典的失业数据也是反映该国经济发展的最重要指标之一。调查结果与其他劳动力市场统计数据一起用作劳动政策规划和决策的基础。这些数字还被用于经济和社会研究。失业数据是反映社会形势的一个指标。相应的失业数据还提供给欧洲央行(ECB)等国际组织。

失业率增长是劳动力市场衰退的一个迹象，会对国民经济产生不良影响。因此，高于预期的数值可被视为对瑞典克朗报价不利。

最后值: