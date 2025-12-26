经济日历部分

瑞典失业率 (Sweden Unemployment Rate)

国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
源：
瑞典统计局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
部门：
劳动力
低级别 8.2% 8.1%
8.9%
8.9%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
8.1%
8.2%
下次发布 实际值 预测值
以前
瑞典失业率反映了15-74岁普通劳动力总数当中目前处于失业状态的居民的比重。瑞典统计局发布的数字是失业数据的官方来源。

这个指数是根据每月对18,000多人进行的电话调查计算得出的。抽样调查从人口登记册中随机抽取。为了追踪劳动力市场的变化，通常每三个月对每个人进行多次（通常最多八次）询问。根据收到的反馈发布每月的劳动力调查。

与其他所有国家一样，瑞典的失业数据也是反映该国经济发展的最重要指标之一。调查结果与其他劳动力市场统计数据一起用作劳动政策规划和决策的基础。这些数字还被用于经济和社会研究。失业数据是反映社会形势的一个指标。相应的失业数据还提供给欧洲央行(ECB)等国际组织。

失业率增长是劳动力市场衰退的一个迹象，会对国民经济产生不良影响。因此，高于预期的数值可被视为对瑞典克朗报价不利。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典失业率 (Sweden Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
8.2%
8.1%
8.9%
10月 2025
8.9%
8.4%
8.3%
9月 2025
8.3%
8.8%
8.4%
8月 2025
8.4%
8.2%
8.0%
7月 2025
8.0%
8.2%
9.4%
6月 2025
9.4%
9.4%
9.7%
5月 2025
9.7%
8.9%
4月 2025
8.9%
9.7%
8.5%
3月 2025
8.5%
9.3%
9.4%
2月 2025
9.4%
9.6%
10.4%
1月 2025
10.4%
8.5%
8.0%
12月 2024
8.0%
8.4%
7.4%
11月 2024
7.4%
8.1%
7.8%
10月 2024
7.8%
7.7%
8.2%
9月 2024
8.2%
8.0%
7.9%
8月 2024
7.9%
8.1%
7.7%
7月 2024
7.7%
8.5%
9.4%
6月 2024
9.4%
9.8%
8.7%
5月 2024
8.7%
9.9%
8.9%
4月 2024
8.9%
8.0%
9.2%
3月 2024
9.2%
8.3%
8.5%
2月 2024
8.5%
9.3%
8.5%
1月 2024
8.5%
8.5%
7.7%
12月 2023
7.7%
7.7%
7.1%
11月 2023
7.1%
7.3%
7.4%
10月 2023
7.4%
7.8%
7.7%
9月 2023
7.7%
7.3%
7.7%
8月 2023
7.7%
6.9%
6.2%
7月 2023
6.2%
7.8%
9.2%
6月 2023
9.2%
7.6%
7.9%
5月 2023
7.9%
8.0%
7.5%
4月 2023
7.5%
7.6%
7.7%
3月 2023
7.7%
7.9%
8.2%
2月 2023
8.2%
7.6%
7.6%
1月 2023
7.6%
8.2%
6.9%
12月 2022
6.9%
5.9%
6.4%
11月 2022
6.4%
6.3%
7.1%
10月 2022
7.1%
5.8%
6.5%
9月 2022
6.5%
6.3%
6.6%
8月 2022
6.6%
7.1%
6.4%
7月 2022
6.4%
7.2%
8.6%
6月 2022
8.6%
8.4%
8.5%
5月 2022
8.5%
8.3%
8.2%
4月 2022
8.2%
8.0%
8.2%
3月 2022
8.2%
8.2%
7.9%
2月 2022
7.9%
8.8%
8.3%
1月 2022
8.3%
8.7%
7.3%
12月 2021
7.3%
7.5%
7.5%
11月 2021
7.5%
7.9%
7.6%
10月 2021
7.6%
7.9%
8.2%
1234
