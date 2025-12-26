瑞典货品贸易差额 (Sweden Goods Trade Balance)
|低级别
|Kr1.5 B
|Kr0.0 B
|
Kr4.9 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|Kr0.0 B
|
Kr1.5 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典统计局每月发布有关该国对外贸易的信息。发布的信息中包括商品贸易差额指标。瑞典贸易差额显示了选定时间段内国家进出口贸易额的变化。该指数可以评估国家之间贸易流动的结构。相关数据也将提交给收集并针对欧洲市场发布概要信息的欧洲统计机构。
瑞典的主要出口商品包括机械、汽车、纸制品、纸浆和木材。进口商品包括石油和石油产品、钢铁、食品和服装。瑞典主要贸易伙伴是欧盟国家以及挪威、中国、美国和俄罗斯。与非欧盟国家有关的贸易信息从瑞典海关申报的所有过境货物报关单中收集。与欧盟成员国有关的贸易数据从调查中收集。
当进口商品和服务大于出口时，形成贸易逆差。对于那些经济高度发达的国家而言，例如瑞典，这意味着劳动密集型生产转移到了海外，从而抑制了通货膨胀，维持了高水平的生活标准。
当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典货品贸易差额 (Sweden Goods Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件