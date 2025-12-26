瑞典调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
价格
|低级别
|2.3%
|
3.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份家庭最终消费的一篮子商品和服务的价格变化。用于HICP计算的数据根据欧洲通用规则进行收集，并在整个欧洲范围内保持一致。这种方法可以使该指数在欧洲不同国家/地区兼容
计算该指数时要考虑到一篮子商品和服务，这是根据每个国家的个别特点和这些国家为构成这个篮子的商品和服务的加权规则而构成的。该指数能够比较欧盟成员国之间的通货膨胀，是欧洲央行在确定货币政策时使用的一个关键指标。
HICP是指消费者实际支付的价格，包括折扣和促销活动。在销售点收集用于指数计算的数据。
高于预期HICP月率m/m的数值通常被认为对瑞典克朗报价有利。
最后值:
真实值
"瑞典调和居民消费价格指数(HICP)年率y/y (Sweden Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
2.3%
3.1%
10月 2025
3.1%
3.2%
9月 2025
3.2%
3.4%
8月 2025
3.4%
3.1%
7月 2025
3.1%
2.9%
6月 2025
2.8%
2.3%
5月 2025
2.3%
2.1%
4月 2025
2.1%
2.1%
3月 2025
2.1%
2.8%
2月 2025
2.8%
2.0%
1月 2025
2.0%
1.6%
12月 2024
1.6%
2.0%
11月 2024
2.0%
1.6%
10月 2024
1.6%
1.2%
9月 2024
1.2%
1.3%
8月 2024
1.3%
1.7%
7月 2024
1.7%
1.4%
6月 2024
1.4%
2.5%
5月 2024
2.5%
2.4%
4月 2024
2.4%
2.3%
3月 2024
2.3%
2.6%
2月 2024
2.6%
3.4%
1月 2024
3.4%
1.9%
12月 2023
1.9%
3.3%
11月 2023
3.3%
4.0%
10月 2023
4.0%
3.7%
9月 2023
3.7%
4.5%
8月 2023
4.5%
6.3%
7月 2023
6.3%
6.3%
6月 2023
6.3%
6.7%
5月 2023
6.7%
7.7%
4月 2023
7.7%
8.1%
3月 2023
8.1%
9.7%
2月 2023
9.7%
9.6%
1月 2023
9.6%
10.8%
12月 2022
10.8%
10.1%
11月 2022
10.1%
9.8%
10月 2022
9.8%
10.3%
9月 2022
10.3%
9.5%
8月 2022
9.5%
8.3%
7月 2022
8.3%
8.9%
6月 2022
8.9%
7.5%
5月 2022
7.5%
6.6%
4月 2022
6.6%
6.3%
3月 2022
6.3%
4.4%
2月 2022
4.4%
3.9%
1月 2022
3.9%
4.5%
12月 2021
4.5%
3.9%
11月 2021
3.9%
3.3%
10月 2021
3.3%
3.0%
