瑞典通胀预期 (Sweden Inflation Expectations)
国家：
瑞典
SEK, 瑞典克朗
部门：
消费者
|中级别
|7.0%
|
7.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
瑞典通胀预期反映了业务代表、企业和劳工组织对瑞典目标通胀的主观愿望。该指数是根据Prospera代表瑞典央行进行的一项调查而计算得出的。该指标本身由瑞典国家经济研究所NIER发布。
在本季度调查中，受访者表示了他们对未来一年、两年和五年的通胀预期。调查结果经过汇总显示为五个子类别：雇员组织、雇主组织、制造公司、货币市场和贸易公司。
该指数被认为反映了具有偏见和主观的观点，因此不如NIER官方通胀预测更准确。但是，由于瑞典采用的是通货膨胀目标制，因此监管机构在设定目标时会考虑该指标。
通胀不足和预期下降趋势是令该国央行担忧的一个原因。积极的通胀预期是一个有利因素，可能会对瑞典克朗报价产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"瑞典通胀预期 (Sweden Inflation Expectations)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
7.0%
7.1%
11月 2025
N/D
6.0%
6.7%
10月 2025
6.7%
6.9%
9月 2025
6.9%
7.8%
8月 2025
7.8%
7.9%
7月 2025
7.9%
8.0%
8.6%
6月 2025
8.6%
8.7%
8.9%
5月 2025
8.9%
10.3%
9.5%
4月 2025
9.5%
9.2%
9.2%
3月 2025
9.2%
7.8%
7.5%
2月 2025
7.5%
6.7%
6.9%
1月 2025
6.9%
6.4%
6.8%
12月 2024
6.8%
5.9%
6.3%
11月 2024
6.3%
5.7%
6.0%
10月 2024
6.0%
5.5%
5.6%
9月 2024
5.6%
6.0%
6.0%
8月 2024
6.0%
6.3%
6.2%
7月 2024
6.2%
6.3%
6.2%
6月 2024
6.2%
6.4%
6.2%
5月 2024
6.2%
7.0%
6.5%
4月 2024
6.5%
4.5%
6.4%
3月 2024
6.4%
7.9%
6.8%
2月 2024
6.8%
7.7%
7.1%
1月 2024
7.1%
7.5%
6.5%
12月 2023
6.5%
6.7%
7.1%
11月 2023
7.1%
6.1%
7.0%
10月 2023
7.0%
6.9%
7.1%
9月 2023
7.1%
6.7%
7.4%
8月 2023
7.4%
6.2%
7月 2023
6.2%
6.0%
6.8%
6月 2023
6.8%
6.6%
7.0%
5月 2023
7.0%
8.2%
7.6%
4月 2023
7.6%
10.0%
10.1%
3月 2023
10.1%
9.8%
10.0%
2月 2023
10.0%
9.5%
10.3%
1月 2023
10.3%
9.3%
10.2%
12月 2022
10.2%
11.2%
10.3%
11月 2022
10.3%
12.1%
11.1%
10月 2022
11.1%
10.7%
11.8%
9月 2022
11.8%
11.4%
10.3%
8月 2022
10.3%
11.7%
10.6%
7月 2022
10.6%
10.8%
10.6%
6月 2022
10.6%
9.6%
9.9%
5月 2022
9.9%
10.9%
10.1%
4月 2022
10.1%
9.8%
10.2%
3月 2022
10.2%
7.4%
6.6%
2月 2022
6.6%
7.3%
6.8%
1月 2022
6.8%
6.8%
6.2%
12月 2021
6.2%
6.3%
6.5%
11月 2021
6.5%
5.5%
5.8%
