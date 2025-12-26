瑞典制造业信心指数反映了该国制造业企业对当前经济状况的乐观态度。该指数是通过国家经济研究所(NIER)进行的在线调查，作为常见商业趋势调查的一部分每月进行计算。最初，此调查仅包括制造业。现在，它几乎涵盖了瑞典经济的所有行业。

国家研究所每月都会采访瑞典制造业企业的经理。抽样企业包括至少100名员工的企业。从受访者收集所有数据大约需要三个星期。

特定企业的回应权重取决于由增加值数量决定的生产量。在其他行业中，会根据员工人数为企业分配权重。这些权重根据更新的抽样数据每年进行更新。总结和推断加权反馈，相当于所有制造业企业参与了调查。

企业根据订单、成品库存、预期产量和就业情况评估当前状况。此调查实际为定性调查。这意味着受访者不提供绝对数字，而是对情况进行评估：更好、更糟或保持不变。

制造业信心指数是反映商业环境和该国经济总体状况的关键指标之一。指数高于100表示商业状况有所改善，瑞典商业环境正在积极发展。这可被视为对瑞典克朗报价有利。数值低于100意味着形势发展日趋严峻。

