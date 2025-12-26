经济日历部分

瑞典制造业信心指数 (Sweden Manufacturing Confidence)

瑞典
SEK, 瑞典克朗
国家经济研究所(KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
业务
低级别 103.8
100.8
瑞典制造业信心指数反映了该国制造业企业对当前经济状况的乐观态度。该指数是通过国家经济研究所(NIER)进行的在线调查，作为常见商业趋势调查的一部分每月进行计算。最初，此调查仅包括制造业。现在，它几乎涵盖了瑞典经济的所有行业。

国家研究所每月都会采访瑞典制造业企业的经理。抽样企业包括至少100名员工的企业。从受访者收集所有数据大约需要三个星期。

特定企业的回应权重取决于由增加值数量决定的生产量。在其他行业中，会根据员工人数为企业分配权重。这些权重根据更新的抽样数据每年进行更新。总结和推断加权反馈，相当于所有制造业企业参与了调查。

企业根据订单、成品库存、预期产量和就业情况评估当前状况。此调查实际为定性调查。这意味着受访者不提供绝对数字，而是对情况进行评估：更好、更糟或保持不变。

制造业信心指数是反映商业环境和该国经济总体状况的关键指标之一。指数高于100表示商业状况有所改善，瑞典商业环境正在积极发展。这可被视为对瑞典克朗报价有利。数值低于100意味着形势发展日趋严峻。

最后值:

真实值

预测值

"瑞典制造业信心指数 (Sweden Manufacturing Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
103.8
100.8
11月 2025
N/D
100.1
100.2
10月 2025
100.2
99.4
9月 2025
98.6
97.0
8月 2025
97.0
95.8
7月 2025
96.3
100.2
99.3
6月 2025
99.3
99.4
100.1
5月 2025
100.1
98.2
100.2
4月 2025
99.6
96.9
96.7
3月 2025
96.4
96.3
95.6
2月 2025
95.6
95.1
94.8
1月 2025
94.8
93.5
96.5
12月 2024
96.5
92.4
96.3
11月 2024
95.8
93.3
91.6
10月 2024
91.8
96.6
93.7
9月 2024
94.2
98.3
96.6
8月 2024
97.1
98.6
97.0
7月 2024
97.0
99.0
99.2
6月 2024
99.2
98.8
98.6
5月 2024
98.5
98.5
100.6
4月 2024
100.5
97.7
98.6
3月 2024
98.7
95.7
98.4
2月 2024
98.4
96.1
99.2
1月 2024
99.3
100.0
95.1
12月 2023
95.1
100.3
99.1
11月 2023
99.1
100.9
99.6
10月 2023
99.5
97.3
100.4
9月 2023
100.1
93.7
96.9
8月 2023
96.6
97.5
97.5
7月 2023
97.1
102.0
101.9
6月 2023
102.3
102.2
102.4
5月 2023
102.9
102.5
101.2
4月 2023
101.6
102.8
103.3
3月 2023
103.4
100.8
102.1
2月 2023
102.2
101.7
100.4
1月 2023
99.5
104.1
103.7
12月 2022
104.1
104.6
104.5
11月 2022
104.2
107.5
104.8
10月 2022
105.1
113.3
109.6
9月 2022
110.0
118.1
115.7
8月 2022
116.4
120.2
119.4
7月 2022
119.4
123.3
120.6
6月 2022
120.6
123.8
125.0
5月 2022
125.5
123.5
121.3
4月 2022
121.4
125.0
124.7
3月 2022
125.0
123.1
124.3
2月 2022
124.3
124.6
121.4
1月 2022
121.3
127.4
126.4
12月 2021
127.3
127.9
126.3
11月 2021
126.6
128.0
128.4
123
