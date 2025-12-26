经济日历部分

ZEW德国经济景气指数 (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
欧盟经济研究中心 (Centre for European Economic Research)
部门：
业务
中级别 45.8
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
15.9
45.8
下次发布 实际值 预测值
以前
自1991年以来，每月都有多达300名来自银行、保险公司和所选大型公司财务部门（270家银行、50个保险公司和企业以及30家大型工业企业）的专家在质疑重要国际金融市场数据的中期评估和预测，并作为ZEW金融市场检验的一部分。ZEW金融市场检验记录了德国金融分析师的普遍情绪。最重要的国际金融指标是本次调查的主题：通货膨胀率、利率、股票指数、汇率和油价。

在回答这些问题时，金融市场专家只应对变化方向做出定性趋势评估。这意味着他们只是评估，例如在他们看来，长期利率是否会在未来6个月内上升(+)、下降(-)或者或多或少保持不变(=)，对于指标情况，他们会问“好”和“坏”，而对于期望，会问及“改善”或“恶化”。

ZEW经济景气指标是德国经济形势的早期指标，可与IFO商业预期相媲美。

ZEW金融市场测试的结果在《金融市场报告》中发表并评论。此外，调查结果在报刊上定期以指标和预测的形式发布。路透社信息服务也公布了综合调查结果。

指数增长可以对欧元汇率产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"ZEW德国经济景气指数 (ZEW Germany Economic Sentiment Indicator)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
45.8
11月 2025
N/D
15.4
39.3
10月 2025
39.3
17.6
37.3
9月 2025
37.3
17.2
34.7
8月 2025
34.7
17.2
52.7
7月 2025
52.7
23.0
47.5
6月 2025
47.5
22.5
25.2
5月 2025
25.2
3.7
-14.0
4月 2025
-14.0
43.2
51.6
3月 2025
51.6
17.5
26.0
2月 2025
26.0
10.7
10.3
1月 2025
10.3
9.4
15.7
12月 2024
15.7
-16.5
7.4
11月 2024
7.4
29.7
13.1
10月 2024
13.1
5.8
3.6
9月 2024
3.6
12.5
19.2
8月 2024
19.2
32.1
41.8
7月 2024
41.8
43.8
47.5
6月 2024
47.5
49.2
47.1
5月 2024
47.1
46.9
42.9
4月 2024
42.9
42.7
31.7
3月 2024
31.7
19.9
2月 2024
19.9
15.2
1月 2024
15.2
12.8
12月 2023
12.8
4.3
9.8
11月 2023
9.8
-6.2
-1.1
10月 2023
-1.1
-11.9
-11.4
9月 2023
-11.4
-13.5
-12.3
8月 2023
-12.3
-11.6
-14.7
7月 2023
-14.7
-9.6
-8.5
6月 2023
-8.5
-3.3
-10.7
5月 2023
-10.7
8.6
4.1
4月 2023
4.1
20.6
13.0
3月 2023
13.0
22.6
28.1
2月 2023
28.1
-3.2
16.9
1月 2023
16.9
-30.0
-23.3
12月 2022
-23.3
-48.1
-36.7
11月 2022
-36.7
-61.2
-59.2
10月 2022
-59.2
-59.4
-61.9
9月 2022
-61.9
-55.1
-55.3
8月 2022
-55.3
-41.4
-53.8
7月 2022
-53.8
-31.2
-28.0
6月 2022
-28.0
-37.8
-34.3
5月 2022
-34.3
-40.4
-41.0
4月 2022
-41.0
-1.1
-39.3
3月 2022
-39.3
53.6
54.3
2月 2022
54.3
41.2
51.7
1月 2022
51.7
30.9
29.9
12月 2021
29.9
27.1
31.7
11月 2021
31.7
24.4
22.3
