德国Ifo商业气候指数 (Ifo Germany Business Climate)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国Ifo经济调查机构 (Ifo Institute for Economic Research)
部门：
业务
中级别 87.6
88.0
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
CESifo集团由经济研究中心(CES)、ifo研究所和CESifo GmbH（慕尼黑经济研究促进协会）组成，是欧洲经济研究领域中独一无二的研究集团。据Leibniz（莱布尼兹）协会参议院，柏林各学科德国研究机构协会，是欧洲领先的经济研究机构之一。服务范围从国际公认的服务产品，如ifo商业气候指数到国际公认的青年科学家的研究、推广，以及众多广泛发表的对国家和欧洲政治辩论的贡献。

ifo研究所按月确定ifo商业气候指数。该指数基于来自制造业、建筑业、批发和零售业的约7000份月度报告。公司被要求报告他们当前的业务情况（ifo当前的商业环境）和他们对未来六个月的预期（ifo经济前景）。他们可以将自己的情况标注为“好”、“满意”或“不好”，并将他们对未来六个月的商业预期标注为“更有利”、“稳定”或“不太有利”。当前业务状况的余额值是回答“好”与“坏”的百分比之差，预期的余额值是回答“更有利”与“不太有利”的百分比之差。然后，ifo商业气候按照以下公式计算为由商业状况和预期的余额转换的平均值：
ifo商业气候= root{ (状况 +200)(预期+200) } - 200。

在计算商业环境及其组成部分（状况和预期）的指数值时，余额均增加200，并标准化为基准年（目前为2015年）的平均值：
指数值 = 100 * (当月余额 + 200) / (基准年平均余额 + 200)。

对于所有数值，高于预期的数值被认为对欧元汇率有利，而较低的数值被认为对欧元汇率不利。

最后值:

真实值

预测值

"德国Ifo商业气候指数 (Ifo Germany Business Climate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
87.6
88.0
11月 2025
N/D
88.5
88.4
10月 2025
88.4
87.7
9月 2025
87.7
88.9
8月 2025
89.0
89.6
88.6
7月 2025
88.6
89.0
88.4
6月 2025
88.4
87.1
87.5
5月 2025
87.5
86.5
86.9
4月 2025
86.9
87.0
86.7
3月 2025
86.7
86.1
85.3
2月 2025
85.2
86.4
85.2
1月 2025
85.1
83.4
84.7
12月 2024
84.7
84.9
85.6
11月 2024
85.7
88.4
86.5
10月 2024
86.5
83.8
85.4
9月 2024
85.4
88.3
86.6
8月 2024
86.6
85.4
87.0
7月 2024
87.0
87.0
88.6
6月 2024
88.6
89.5
89.3
5月 2024
89.3
89.9
89.3
4月 2024
89.4
88.8
87.9
3月 2024
87.8
86.3
85.7
2月 2024
85.5
85.3
85.2
1月 2024
85.2
85.2
86.3
12月 2023
86.4
87.0
87.2
11月 2023
87.3
86.2
86.9
10月 2023
86.9
85.6
85.8
9月 2023
85.7
86.4
85.8
8月 2023
85.7
87.8
87.4
7月 2023
87.3
90.0
88.6
6月 2023
88.5
92.5
91.5
5月 2023
91.7
93.4
93.4
4月 2023
93.6
92.1
93.2
3月 2023
93.3
90.5
91.1
2月 2023
91.1
89.3
90.1
1月 2023
90.2
87.3
88.6
12月 2022
88.6
85.2
86.4
11月 2022
86.3
84.2
84.5
10月 2022
84.3
86.3
84.4
9月 2022
84.3
88.4
88.6
8月 2022
88.5
90.3
88.7
7月 2022
88.6
92.5
92.2
6月 2022
92.3
92.3
93.0
5月 2022
93.0
91.2
91.9
4月 2022
91.8
94.7
90.8
3月 2022
90.8
97.2
98.5
2月 2022
98.9
95.1
96.0
1月 2022
95.7
95.5
94.8
12月 2021
94.7
97.0
96.6
11月 2021
96.5
98.2
97.7
12345
