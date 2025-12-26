德国Ifo商业现况指数 (Ifo Germany Current Business Situation)
CESifo集团由经济研究中心(CES)、ifo研究所和CESifo GmbH（慕尼黑经济研究促进协会）组成，是欧洲经济研究领域中独一无二的研究集团。据Leibniz（莱布尼兹）协会参议院，柏林各学科德国研究机构协会，是欧洲领先的经济研究机构之一。服务范围从国际公认的服务产品，如ifo商业气候指数到国际公认的青年科学家的研究、推广，以及众多广泛发表的对国家和欧洲政治辩论的贡献。
ifo研究所按月确定ifo商业气候指数。该指数基于来自制造业、建筑业、批发和零售业的约7000份月度报告。公司被要求报告他们当前的业务情况（ifo当前的商业环境）和他们对未来六个月的预期（ifo经济前景）。他们可以用“好”、“满意”或“不好”来标记自己的情况和当前的商业环境。当前业务状况的余额值是回答“好”和“坏”的百分比之差。
若要计算商业环境的指数值，余额均增加200，并标准化为基准年（目前为2015年）的平均值：
指数值 = 100 * (当月余额 + 200) / (基准年平均余额 + 200)。
高于预期的数值被认为有利于欧元汇率，而较低的数值被认为对欧元汇率不利。
最后值:
真实值
预测值
"德国Ifo商业现况指数 (Ifo Germany Current Business Situation)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
