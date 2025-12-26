经济日历部分

德国调和居民消费价格指数(HICP)月率m/m (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
部门：
价格
低级别 -0.5% -0.5%
-0.5%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.3%
-0.5%
下次发布 实际值 预测值
以前
根据欧洲法律，每月在德国全国收集调和居民消费价格指数(HICP)。它涵盖了常用产品的价格，包括对属于私人家庭消费支出一部分的所有在国内购买的商品和服务征收的消费税。它是衡量通货膨胀的标准，是欧洲的一个统一标准，也是金融工具的一个指数。

除了从目录和互联网以及本地收集的价格外，根据二级统计数据确定的不同商品类型、商业类型和联邦各州的权重也包括在指数中。对于HICP，目标的准确度为0.1个百分点。价格和权重的基础每年调整一次，指数的基础仅每十年调整一次。

临时值在临近月底公布，最终值在次月中旬左右公布。在欧洲，确保了空间和时间的可比性。消费物价协调指数、居民消费价格指数和零售价格指数采用不同的方法从同一数据库中导出。

消费物价协调指数月率m/m反映了与上一月份相比，参考月份的变化百分比。

消费物价协调指数是衡量通货膨胀和货币稳定性的重要工具，也是衡量工资水平的标尺，并被纳入GDP计算中。如果该指数值增加，通常会对本国货币产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国调和居民消费价格指数(HICP)月率m/m (Germany Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.5%
-0.5%
-0.5%
11月 2025 序言。
-0.5%
0.2%
0.3%
10月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
10月 2025 序言。
0.3%
0.2%
0.2%
9月 2025
0.2%
0.1%
8月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
8月 2025 序言。
0.1%
0.3%
0.4%
7月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
7月 2025 序言。
0.4%
-0.2%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
6月 2025 序言。
0.1%
0.6%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
5月 2025 序言。
0.2%
0.3%
0.5%
4月 2025
0.5%
0.5%
0.5%
4月 2025 序言。
0.5%
-0.2%
0.4%
3月 2025
0.4%
0.4%
0.4%
3月 2025 序言。
0.4%
0.4%
0.5%
2月 2025
0.5%
0.6%
0.6%
2月 2025 序言。
0.6%
-0.1%
-0.2%
1月 2025
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2025 序言。
-0.2%
0.3%
0.7%
12月 2024
0.7%
0.7%
0.7%
12月 2024 序言。
0.7%
-0.5%
-0.7%
11月 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
11月 2024 序言。
-0.7%
0.2%
0.4%
10月 2024
0.4%
0.4%
0.4%
10月 2024 序言。
0.4%
0.2%
-0.1%
9月 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2024 序言。
-0.1%
0.2%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
8月 2024 序言。
-0.2%
0.2%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
7月 2024 序言。
0.5%
-0.1%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
6月 2024 序言。
0.2%
0.0%
0.2%
5月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
5月 2024 序言。
0.2%
0.1%
0.6%
4月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
4月 2024 序言。
0.6%
0.3%
0.6%
3月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
3月 2024 序言。
0.6%
0.3%
0.6%
2月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
2月 2024 序言。
0.6%
-0.2%
-0.2%
1月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1月 2024 序言。
-0.2%
0.5%
0.2%
12月 2023
0.2%
0.2%
0.2%
12月 2023 序言。
0.2%
-0.4%
-0.7%
11月 2023
-0.7%
-0.7%
-0.7%
11月 2023 序言。
-0.7%
-0.3%
-0.2%
10月 2023
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1234567
