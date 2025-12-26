自1991年以来，每月都有多达300名来自银行、保险公司和所选大型公司财务部门（270家银行、50个保险公司和企业以及30家大型工业企业）的专家在质疑重要国际金融市场数据的中期评估和预测，并作为ZEW金融市场检验的一部分。ZEW金融市场检验记录了德国金融分析师的普遍情绪。最重要的国际金融指标是本次调查的主题：通货膨胀率、利率、股票指数、汇率和油价。

在回答这些问题时，金融市场专家只应对变化方向做出定性趋势评估。换句话说，他们只是评估自己认为当前形势是“好”还是“坏”。

然后利用金融市场检验的结果来确定ZEW经济状况的指数值，ZEW是德国经济状况的早期指标，可与IFO经济景气指标相媲美。

ZEW金融市场测试的结果在《金融市场报告》中发表并评论。此外，调查结果在报刊上定期以指标和预测的形式发布。路透社信息服务也公布了综合调查结果。

指数增长可以对欧元汇率产生积极影响。

最后值: