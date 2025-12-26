有不同的方法来记录失业数字，每一个方法都会得出不同的失业定义。它们在数据收集、求职方法和边际就业定义方面有所不同。

联邦统计局的国际劳工组织(ILO)就业统计数据执行了国际劳工组织(ILO)为根据就业状况区分劳动人口而制定的国际公认和适用的标准。失业数据来源于“劳动力调查”，在德国，这项调查已纳入每月对35 000人进行的微观普查。根据德国社会条例(Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB)的数据来自职业介绍结构和就业中心的商业数据。根据本条例的规定，他或她是经有关部门登记的失业人员或者在职人员。自2007年1月起，以不同程序收集或传送的失业数据，会以不重叠且保持一致的失业和求职个案发展的方式合并至BA统计数据内。

失业人数的变化表明与上一月份想比，失业人数发生的变化。这个数字根据季节调整。

劳动力市场数据是最重要的经济指标之一。然而，它们滞后经济发展几个月，所以这个数据只能确定发展，而不能预示发展。然而，失业率下降可能对欧元产生积极影响。

