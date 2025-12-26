经济日历部分

德国失业人数变化 (Germany Unemployment Change)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦劳动局 (Federal Employment Agency)
部门：
劳动力
中级别
-2 K
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-1 K
1 K
下次发布 实际值 预测值
以前
有不同的方法来记录失业数字，每一个方法都会得出不同的失业定义。它们在数据收集、求职方法和边际就业定义方面有所不同。

联邦统计局的国际劳工组织(ILO)就业统计数据执行了国际劳工组织(ILO)为根据就业状况区分劳动人口而制定的国际公认和适用的标准。失业数据来源于“劳动力调查”，在德国，这项调查已纳入每月对35 000人进行的微观普查。根据德国社会条例(Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB)的数据来自职业介绍结构和就业中心的商业数据。根据本条例的规定，他或她是经有关部门登记的失业人员或者在职人员。自2007年1月起，以不同程序收集或传送的失业数据，会以不重叠且保持一致的失业和求职个案发展的方式合并至BA统计数据内。

失业人数的变化表明与上一月份想比，失业人数发生的变化。这个数字根据季节调整。

劳动力市场数据是最重要的经济指标之一。然而，它们滞后经济发展几个月，所以这个数据只能确定发展，而不能预示发展。然而，失业率下降可能对欧元产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国失业人数变化 (Germany Unemployment Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1 K
2 K
-2 K
10月 2025
-1 K
2 K
13 K
9月 2025
14 K
0 K
-7 K
8月 2025
-9 K
12 K
2 K
7月 2025
2 K
11 K
10 K
6月 2025
11 K
18 K
33 K
5月 2025
34 K
12 K
6 K
4月 2025
4 K
14 K
25 K
3月 2025
26 K
2 K
9 K
2月 2025
5 K
2 K
11 K
1月 2025
11 K
6 K
10 K
12月 2024
10 K
12 K
6 K
11月 2024
7 K
16 K
26 K
10月 2024
27 K
9 K
19 K
9月 2024
17 K
9 K
4 K
8月 2024
2 K
14 K
17 K
7月 2024
18 K
12 K
20 K
6月 2024
19 K
10 K
25 K
5月 2024
25 K
7 K
11 K
4月 2024
10 K
7 K
6 K
3月 2024
4 K
4 K
12 K
2月 2024
11 K
1 K
1 K
1月 2024
-2 K
16 K
2 K
12月 2023
5 K
-9 K
21 K
11月 2023
22 K
-7 K
31 K
10月 2023
30 K
-4 K
12 K
9月 2023
10 K
0 K
20 K
8月 2023
18 K
3 K
1 K
7月 2023
-4 K
5 K
30 K
6月 2023
28 K
7 K
13 K
5月 2023
9 K
9 K
23 K
4月 2023
24 K
11 K
19 K
3月 2023
16 K
15 K
6 K
2月 2023
2 K
19 K
-11 K
1月 2023
-15 K
23 K
-13 K
12月 2022
-13 K
27 K
15 K
11月 2022
17 K
28 K
9 K
10月 2022
8 K
20 K
13 K
9月 2022
14 K
5 K
26 K
8月 2022
28 K
-3 K
45 K
7月 2022
48 K
-9 K
132 K
6月 2022
133 K
-13 K
-5 K
5月 2022
-4 K
-14 K
-13 K
4月 2022
-13 K
-18 K
-18 K
3月 2022
-18 K
-18 K
-32 K
2月 2022
-33 K
-22 K
-48 K
1月 2022
-48 K
-29 K
-29 K
12月 2021
-23 K
-39 K
-34 K
11月 2021
-34 K
-47 K
-40 K
10月 2021
-39 K
-39 K
-31 K
您的嵌入代码