德国批发物价指数月率m/m (Germany Wholesale Price Index m/m)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
部门：
价格
低级别 0.3% 0.0%
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

批发价格指数(WPI)衡量的是批发商在国内销售（生产或进口）的商品价格的演变，从某种意义来说这些销售是批发功能的一部分，例如与经销商、加工商或其他批发客户的合同。该指数是按每月为一个有代表性的商品样本（所谓的价格代表）收集的价格变动数字（平均衡量方法）的加权平均数进行计算，每项数字均在报告月份的第五天。基准年的销售占比作为衡量数字（=指数权重）。

计算64个经济部门的1,200个报告点的不包括销售税但包括消费税（例如矿物油税、烟草税）的有效价格（不是列表或基准价格或平均收入）和其他法定税项（例如矿物油产品的库存贡献）。批发市场和商品交易所的价格也用于一些食品。

该指数根据所谓的Laspeyres公式计算。这意味着在指数转换到新基准年之前，当前基年(2015)的加权数值保持不变。下一个基准年将是2020年。当前基年的上一个基年是2010年。

批发物价指数(WPI)月率m/m反映了与上一月份相比，参考月份的价格变化。指数值上升表明零售销售和消费者支出的增加，这可能对欧元汇率产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国批发物价指数月率m/m (Germany Wholesale Price Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
0.3%
0.0%
0.3%
10月 2025
0.3%
0.0%
0.2%
9月 2025
0.2%
-0.6%
8月 2025
-0.6%
0.2%
-0.1%
7月 2025
-0.1%
-0.1%
0.2%
6月 2025
0.2%
-0.2%
-0.3%
5月 2025
-0.3%
0.3%
-0.1%
4月 2025
-0.1%
0.3%
-0.2%
3月 2025
-0.2%
0.3%
0.6%
2月 2025
0.6%
0.4%
0.9%
1月 2025
0.9%
0.0%
0.1%
12月 2024
0.1%
0.0%
0.0%
11月 2024
0.0%
0.0%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.5%
-0.3%
9月 2024
-0.3%
-0.1%
-0.8%
8月 2024
-0.8%
-0.1%
0.3%
7月 2024
0.3%
-0.1%
-0.3%
6月 2024
-0.3%
0.0%
0.1%
5月 2024
0.1%
-0.1%
0.4%
4月 2024
0.4%
-0.2%
0.2%
3月 2024
0.2%
-0.2%
-0.1%
2月 2024
-0.1%
-0.2%
0.1%
1月 2024
0.1%
-0.2%
-0.6%
12月 2023
-0.6%
-0.1%
-0.2%
11月 2023
-0.2%
-0.1%
-0.7%
10月 2023
-0.7%
-1.2%
0.2%
9月 2023
0.2%
-1.3%
0.2%
8月 2023
0.2%
-1.4%
-0.2%
7月 2023
-0.2%
-1.4%
-0.2%
6月 2023
-0.2%
-1.2%
-1.1%
5月 2023
-1.1%
-1.0%
-0.4%
4月 2023
-0.4%
-0.9%
0.2%
3月 2023
0.2%
-1.1%
0.1%
2月 2023
0.1%
-1.3%
0.2%
1月 2023
0.2%
-1.3%
-1.6%
12月 2022
-1.6%
-1.4%
-0.9%
11月 2022
-0.9%
1.1%
-0.6%
10月 2022
-0.6%
3.0%
1.6%
9月 2022
1.6%
1.1%
0.1%
8月 2022
0.1%
-0.6%
-0.4%
7月 2022
-0.4%
2.3%
0.1%
6月 2022
0.1%
-0.3%
1.0%
5月 2022
1.0%
3.4%
2.1%
4月 2022
2.1%
7.6%
6.9%
3月 2022
6.9%
1.8%
1.7%
2月 2022
1.7%
1.1%
2.3%
1月 2022
2.3%
0.6%
0.2%
12月 2021
0.2%
1.2%
1.3%
11月 2021
1.3%
1.0%
1.6%
10月 2021
1.6%
0.5%
0.8%
