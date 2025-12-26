批发物价指数(WPI)衡量的是批发商在国内销售（生产或进口）的商品价格的变化，从某种意义来说这些销售是批发功能的一部分，例如与经销商、加工商或其他批发客户的合同。该指数是按每月为一个有代表性的商品样本（所谓的价格代表）收集的价格变动数字（平均衡量方法）的加权平均数进行计算，每项数字均在报告月份的第五天。基准年的销售占比作为衡量数字（=指数权重）。

计算64个经济部门的1,200个报告点的不包括销售税但包括消费税（例如矿物油税、烟草税）的有效价格（不是列表或基准价格或平均收入）和其他法定税项（例如矿物油产品的库存贡献）。批发市场和商品交易所的价格也用于一些食品。

该指数根据所谓的Laspeyres公式计算。这意味着在指数转换到新基准年之前，当前基年(2015)的加权数值保持不变。下一个基准年将是2020年。当前基年的上一个基年是2010年。

批发物价指数年率y/y反映了与去年同月相比，参考月份的价格变化。指数值上升表明零售销售和消费者支出的增加，这可能对欧元汇率产生积极影响。

最后值: