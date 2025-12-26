经济日历部分

德国失业率 (Germany Unemployment Rate)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦劳动局 (Federal Employment Agency)
部门：
劳动力
中级别 6.3% 6.3%
6.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
6.3%
6.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
有不同的方法来记录失业数字，每一个方法都会得出不同的失业定义。它们在数据收集、求职方法和边际就业定义方面有所不同。

联邦统计局的国际劳工组织(ILO)就业统计数据执行了国际劳工组织(ILO)为根据就业状况区分劳动人口而制定的国际公认和适用的标准。失业数据来源于“劳动力调查”，在德国，这项调查已纳入每月对35 000人进行的微观普查。根据德国社会条例(Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB)的数据来自职业介绍结构和就业中心的商业数据。根据本条例的规定，他或她是经有关部门登记的失业人员或者在职人员。自2007年1月起，以不同程序收集或传送的失业数据，会以不重叠且保持一致的失业和求职个案发展的方式合并至BA统计数据内。

自2009年以来，“所有居民劳动力”人数一直被用来作为有薪就业人数的参考数字，尽管以“从属居民劳动力”为基础的时间序列在德国有着更悠久的传统，也仍在继续使用。“从属居民劳动力”（仅）包括缴纳社会保险的雇员，“所有居民劳动力”也包括自营职业者和协助家庭成员。这个参考数字（“所有居民就业人数”+失业人数）每年更新一次，通常在5月或6月。

失业率按以下公式进行计算：
UR = 100 * 失业人数a/（“所有居民就业人数”t + 失业人数t
其中 a：当前时间和 t：预定时间（收集参考值的时间）。

失业率显示了与上月相比失业人数的百分比变化。这个数字根据季节调整。

劳动力市场数据是最重要的经济指标之一。然而，它们滞后经济发展几个月，所以这个数据只能确定发展，而不能预示发展。然而，失业率下降可能对欧元产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国失业率 (Germany Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
10月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
9月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
8月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
7月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
6月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
5月 2025
6.3%
6.3%
6.3%
4月 2025
6.3%
6.3%
6.2%
3月 2025
6.3%
6.2%
6.2%
2月 2025
6.2%
6.2%
6.2%
1月 2025
6.2%
6.1%
6.1%
12月 2024
6.1%
6.1%
6.1%
11月 2024
6.1%
6.1%
6.1%
10月 2024
6.1%
6.0%
6.1%
9月 2024
6.0%
6.0%
6.0%
8月 2024
6.0%
6.0%
6.0%
7月 2024
6.0%
6.0%
6.0%
6月 2024
6.0%
5.9%
5.9%
5月 2024
5.9%
6.0%
5.9%
4月 2024
5.9%
5.9%
5.9%
3月 2024
5.9%
5.8%
5.9%
2月 2024
5.9%
5.8%
5.9%
1月 2024
5.8%
6.0%
5.8%
12月 2023
5.9%
5.8%
5.8%
11月 2023
5.9%
5.7%
5.8%
10月 2023
5.8%
5.7%
5.7%
9月 2023
5.7%
5.6%
5.7%
8月 2023
5.7%
5.6%
5.7%
7月 2023
5.6%
5.6%
5.7%
6月 2023
5.7%
5.6%
5.6%
5月 2023
5.6%
5.6%
5.6%
4月 2023
5.6%
5.5%
5.6%
3月 2023
5.6%
5.5%
5.5%
2月 2023
5.5%
5.5%
5.5%
1月 2023
5.5%
5.5%
5.5%
12月 2022
5.5%
5.5%
5.5%
11月 2022
5.6%
5.5%
5.5%
10月 2022
5.5%
5.5%
5.5%
9月 2022
5.5%
5.4%
5.5%
8月 2022
5.5%
5.3%
5.4%
7月 2022
5.4%
5.1%
5.3%
6月 2022
5.3%
5.0%
5.0%
5月 2022
5.0%
5.0%
5.0%
4月 2022
5.0%
5.0%
5.0%
3月 2022
5.0%
5.0%
5.0%
2月 2022
5.0%
5.1%
5.1%
1月 2022
5.1%
5.2%
5.2%
12月 2021
5.2%
5.3%
5.3%
11月 2021
5.3%
5.4%
5.4%
10月 2021
5.4%
5.5%
5.5%
12345
