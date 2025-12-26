经济日历部分

经济日历

国家

德国经常账n.s.a. (Germany Current Account n.s.a.)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德意志联邦银行 (Deutsche Bundesbank)
部门：
交易
低级别 €​14.8 B €​14.3 B
€​15.8 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
€​12.0 B
€​14.8 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

经常账户 n.s.a. 反映了指定月份期间进出口商品，服务和支付利息的数值之间的差额。指数包括以下组件：净贸易差额（出口减去进口），净收益（利息，股息）以及收到的转移支付（例如外国税收等等）。指标增长可以对欧元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国经常账n.s.a. (Germany Current Account n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€​14.8 B
€​14.3 B
€​15.8 B
9月 2025
€​18.6 B
€​9.2 B
€​9.5 B
8月 2025
€​8.3 B
€​7.6 B
€​15.6 B
7月 2025
€​14.8 B
€​20.5 B
€​17.1 B
6月 2025
€​18.6 B
€​29.0 B
€​7.5 B
5月 2025
€​9.6 B
€​9.0 B
€​23.5 B
4月 2025
€​23.5 B
€​19.4 B
€​32.9 B
3月 2025
€​34.1 B
€​27.1 B
€​26.3 B
2月 2025
€​20.0 B
€​15.4 B
€​15.0 B
1月 2025
€​11.8 B
€​17.9 B
€​20.9 B
12月 2024
€​24.0 B
€​18.3 B
€​21.9 B
11月 2024
€​24.1 B
€​17.4 B
€​13.7 B
10月 2024
€​12.5 B
€​18.5 B
€​21.3 B
9月 2024
€​22.6 B
€​15.1 B
€​17.1 B
8月 2024
€​14.4 B
€​19.9 B
€​17.7 B
7月 2024
€​16.0 B
€​25.6 B
€​20.6 B
6月 2024
€​23.2 B
€​26.3 B
€​18.3 B
5月 2024
€​18.5 B
€​29.9 B
€​25.1 B
4月 2024
€​25.9 B
€​29.1 B
€​27.8 B
3月 2024
€​27.6 B
€​31.0 B
€​28.7 B
2月 2024
€​29.8 B
€​30.1 B
€​28.0 B
1月 2024
€​29.7 B
€​32.1 B
€​31.6 B
12月 2023
€​31.4 B
€​25.6 B
€​30.5 B
11月 2023
€​30.8 B
€​21.7 B
€​20.0 B
10月 2023
€​21.4 B
€​21.2 B
€​28.0 B
9月 2023
€​28.1 B
€​21.9 B
€​22.8 B
8月 2023
€​16.6 B
€​5.3 B
€​18.8 B
7月 2023
€​18.7 B
€​18.6 B
€​28.4 B
6月 2023
€​29.6 B
€​15.1 B
€​8.2 B
5月 2023
€​8.9 B
€​35.2 B
€​22.3 B
4月 2023
€​21.8 B
€​21.6 B
€​30.5 B
3月 2023
€​32.4 B
€​11.8 B
€​22.5 B
2月 2023
€​22.6 B
€​23.7 B
€​17.0 B
1月 2023
€​16.2 B
€​23.7 B
€​25.6 B
12月 2022
€​24.3 B
€​11.0 B
€​17.4 B
11月 2022
€​16.9 B
€​18.5 B
€​5.7 B
11月 2022
€​16.9 B
€​4.7 B
€​5.7 B
10月 2022
€​5.9 B
€​7.5 B
€​14.8 B
9月 2022
€​14.8 B
€​10.6 B
€​0.6 B
8月 2022
€​0.6 B
€​8.2 B
€​5.4 B
7月 2022
€​5.0 B
€​10.2 B
€​14.3 B
6月 2022
€​16.2 B
€​10.9 B
€​2.5 B
5月 2022
€​2.5 B
€​16.2 B
€​8.9 B
4月 2022
€​7.4 B
€​19.3 B
€​18.7 B
3月 2022
€​18.8 B
€​28.6 B
€​21.1 B
2月 2022
€​20.8 B
€​17.5 B
€​12.4 B
1月 2022
€​11.0 B
€​24.6 B
12月 2021
€​23.9 B
€​24.5 B
€​18.5 B
11月 2021
€​18.9 B
€​14.7 B
€​17.6 B
10月 2021
€​15.4 B
€​19.0 B
€​20.0 B
123
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码