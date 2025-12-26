德国经常账n.s.a. (Germany Current Account n.s.a.)
国家：
德国
EUR, 欧元
部门：
交易
|低级别
|€14.8 B
|€14.3 B
|
€15.8 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|€12.0 B
|
€14.8 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
经常账户 n.s.a. 反映了指定月份期间进出口商品，服务和支付利息的数值之间的差额。指数包括以下组件：净贸易差额（出口减去进口），净收益（利息，股息）以及收到的转移支付（例如外国税收等等）。指标增长可以对欧元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"德国经常账n.s.a. (Germany Current Account n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€14.8 B
€14.3 B
€15.8 B
9月 2025
€18.6 B
€9.2 B
€9.5 B
8月 2025
€8.3 B
€7.6 B
€15.6 B
7月 2025
€14.8 B
€20.5 B
€17.1 B
6月 2025
€18.6 B
€29.0 B
€7.5 B
5月 2025
€9.6 B
€9.0 B
€23.5 B
4月 2025
€23.5 B
€19.4 B
€32.9 B
3月 2025
€34.1 B
€27.1 B
€26.3 B
2月 2025
€20.0 B
€15.4 B
€15.0 B
1月 2025
€11.8 B
€17.9 B
€20.9 B
12月 2024
€24.0 B
€18.3 B
€21.9 B
11月 2024
€24.1 B
€17.4 B
€13.7 B
10月 2024
€12.5 B
€18.5 B
€21.3 B
9月 2024
€22.6 B
€15.1 B
€17.1 B
8月 2024
€14.4 B
€19.9 B
€17.7 B
7月 2024
€16.0 B
€25.6 B
€20.6 B
6月 2024
€23.2 B
€26.3 B
€18.3 B
5月 2024
€18.5 B
€29.9 B
€25.1 B
4月 2024
€25.9 B
€29.1 B
€27.8 B
3月 2024
€27.6 B
€31.0 B
€28.7 B
2月 2024
€29.8 B
€30.1 B
€28.0 B
1月 2024
€29.7 B
€32.1 B
€31.6 B
12月 2023
€31.4 B
€25.6 B
€30.5 B
11月 2023
€30.8 B
€21.7 B
€20.0 B
10月 2023
€21.4 B
€21.2 B
€28.0 B
9月 2023
€28.1 B
€21.9 B
€22.8 B
8月 2023
€16.6 B
€5.3 B
€18.8 B
7月 2023
€18.7 B
€18.6 B
€28.4 B
6月 2023
€29.6 B
€15.1 B
€8.2 B
5月 2023
€8.9 B
€35.2 B
€22.3 B
4月 2023
€21.8 B
€21.6 B
€30.5 B
3月 2023
€32.4 B
€11.8 B
€22.5 B
2月 2023
€22.6 B
€23.7 B
€17.0 B
1月 2023
€16.2 B
€23.7 B
€25.6 B
12月 2022
€24.3 B
€11.0 B
€17.4 B
11月 2022
€16.9 B
€18.5 B
€5.7 B
11月 2022
€16.9 B
€4.7 B
€5.7 B
10月 2022
€5.9 B
€7.5 B
€14.8 B
9月 2022
€14.8 B
€10.6 B
€0.6 B
8月 2022
€0.6 B
€8.2 B
€5.4 B
7月 2022
€5.0 B
€10.2 B
€14.3 B
6月 2022
€16.2 B
€10.9 B
€2.5 B
5月 2022
€2.5 B
€16.2 B
€8.9 B
4月 2022
€7.4 B
€19.3 B
€18.7 B
3月 2022
€18.8 B
€28.6 B
€21.1 B
2月 2022
€20.8 B
€17.5 B
€12.4 B
1月 2022
€11.0 B
€24.6 B
12月 2021
€23.9 B
€24.5 B
€18.5 B
11月 2021
€18.9 B
€14.7 B
€17.6 B
10月 2021
€15.4 B
€19.0 B
€20.0 B
