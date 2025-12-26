生产者物价指数(PPI)衡量的是与去年同月相比，在指定月份联邦德国境内能源和水供应、采矿和制造业的国内价格变化。整体指数的参考数字为基准年（目前为2015年）国内所有商业销售的总和，主要由矿业和制造业的月度报告进行报告。因此，商业企业之间的销售也在考虑范围内。简而言之，该指数可视为基准年为100的价格变动加权平均值，计算的对象是具有代表性的工业产品。指数权重对应于基准年相应产品的销售。

这些数据是每月15日从具有代表性的商业公司中收集。并提问有关此日期前后不久的商定价格的问题。决定的价格为不包括增值税但可能包括消费税（例如矿物油税、烟草税、电力税、天然气税）及其他法定税项（例如矿物油产品的存货分摊税、电力的“EEG”（可再生能源法）及“KWK”税、天然气的特许权税）的有效价格。天然气、电价中还包括网络使用费、测量点使用费和计费费用。目前，约有6,300家公司接受了调查，对1,343种有代表性的商品进行了销售价格调查。该指数是基于大约10,000个单独的价格系列。

PPI是消费价格和通胀的早期指标。与居民消费价格指数(CPI)相比，它是一个更为准确的先行指标：如果生产者物价上涨，居民消费价格也会相应上涨。这两个指标紧密联系。居民消费价格指数被用来预测通货膨胀。PPI的一些组成部分被用来计算GDP。

制造业或生产者的生产者物价指数(PPI)年率y/y反映的是与去年同月相比，在参考月份生产者商品销售价格的平均变化。

当生产者物价上涨时，差不多意味着通货膨胀的上涨。这一点以及高于预期的数值，可以被视为对欧元报价有利。

最后值: