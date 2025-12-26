经济日历部分

经济日历

国家

德国生产者物价指数(PPI)年率y/y (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
部门：
价格
低级别 1.9% -2.1%
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

生产者物价指数(PPI)衡量的是与去年同月相比，在指定月份联邦德国境内能源和水供应、采矿和制造业的国内价格变化。整体指数的参考数字为基准年（目前为2015年）国内所有商业销售的总和，主要由矿业和制造业的月度报告进行报告。因此，商业企业之间的销售也在考虑范围内。简而言之，该指数可视为基准年为100的价格变动加权平均值，计算的对象是具有代表性的工业产品。指数权重对应于基准年相应产品的销售。

这些数据是每月15日从具有代表性的商业公司中收集。并提问有关此日期前后不久的商定价格的问题。决定的价格为不包括增值税但可能包括消费税（例如矿物油税、烟草税、电力税、天然气税）及其他法定税项（例如矿物油产品的存货分摊税、电力的“EEG”（可再生能源法）及“KWK”税、天然气的特许权税）的有效价格。天然气、电价中还包括网络使用费、测量点使用费和计费费用。目前，约有6,300家公司接受了调查，对1,343种有代表性的商品进行了销售价格调查。该指数是基于大约10,000个单独的价格系列。

PPI是消费价格和通胀的早期指标。与居民消费价格指数(CPI)相比，它是一个更为准确的先行指标：如果生产者物价上涨，居民消费价格也会相应上涨。这两个指标紧密联系。居民消费价格指数被用来预测通货膨胀。PPI的一些组成部分被用来计算GDP。

制造业或生产者的生产者物价指数(PPI)年率y/y反映的是与去年同月相比，在参考月份生产者商品销售价格的平均变化。

当生产者物价上涨时，差不多意味着通货膨胀的上涨。这一点以及高于预期的数值，可以被视为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"德国生产者物价指数(PPI)年率y/y (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.9%
-2.1%
0.3%
10月 2025
-1.8%
-2.3%
-1.7%
9月 2025
-1.7%
-0.9%
-1.5%
7月 2025
-1.5%
-2.2%
-1.3%
6月 2025
-1.3%
-0.7%
-1.2%
5月 2025
-1.2%
-1.8%
-0.9%
4月 2025
-0.9%
0.0%
-0.2%
3月 2025
-0.2%
1.3%
0.7%
2月 2025
0.7%
1.6%
0.5%
1月 2025
0.5%
1.8%
0.8%
12月 2024
0.8%
-0.5%
0.1%
11月 2024
0.1%
-1.2%
-1.1%
10月 2024
-1.1%
-1.7%
-1.4%
9月 2024
-1.4%
-0.4%
-0.8%
8月 2024
-0.8%
-0.1%
-0.8%
7月 2024
-0.8%
-0.6%
-1.6%
6月 2024
-1.6%
-1.9%
-2.2%
5月 2024
-2.2%
-3.4%
-3.3%
4月 2024
-3.3%
-2.4%
-2.9%
3月 2024
-2.9%
-1.3%
-4.1%
2月 2024
-4.1%
-2.7%
-4.4%
1月 2024
-4.4%
-7.1%
-5.1%
12月 2023
-8.6%
-0.3%
-7.9%
11月 2023
-7.9%
-16.5%
-11.0%
10月 2023
-11.0%
-21.6%
-14.7%
9月 2023
-14.7%
-19.3%
-12.6%
8月 2023
-12.6%
-9.6%
-6.0%
7月 2023
-6.0%
7.6%
0.1%
6月 2023
0.1%
3.7%
1.0%
5月 2023
1.0%
-1.9%
4.1%
4月 2023
4.1%
1.5%
6.7%
3月 2023
7.5%
15.8%
15.8%
2月 2023
15.8%
12.4%
17.6%
1月 2023
17.8%
18.6%
21.6%
12月 2022
21.6%
31.2%
28.2%
11月 2022
28.2%
35.4%
34.5%
10月 2022
34.5%
43.0%
45.8%
9月 2022
45.8%
47.9%
45.8%
8月 2022
45.8%
36.1%
37.2%
7月 2022
37.2%
32.0%
32.7%
6月 2022
32.7%
35.5%
33.6%
5月 2022
33.6%
35.1%
33.5%
4月 2022
33.5%
30.6%
30.9%
3月 2022
30.9%
26.6%
25.9%
2月 2022
25.9%
26.5%
25.0%
1月 2022
25.0%
23.4%
24.2%
12月 2021
24.2%
18.7%
19.2%
11月 2021
19.2%
19.2%
18.4%
10月 2021
18.4%
15.1%
14.2%
9月 2021
14.2%
12.9%
12.0%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码