零售额反映出德国零售销售的变化，不包括乘用车和燃油在内。抽样数据由约18,300家公司组成。销售额以当前价格显示，并根据日历和季节效应以及通货膨胀进行调整。

营业额由企业在参考年（不含增值税）因销售或租用商品（产品）以及提供第三方服务而开发票的总金额组成，包括自己的消费，销售给员工，也包括单独开票的运费、邮费、包装费等，无论是否有付款收据和纳税义务。从2017年起，收入还包括来自非典型辅助业务的收入。

月度零售调查是欧盟货币和经济政策短期统计体系的一部分。它们还提供有关私人消费部分用途的资料。月度贸易调查是对年度贸易统计结果的重要补充，它提供了有关贸易结构、盈利能力和生产力的资料。销售行业的月度调查也称为经济调查，与年度结构调查相反。

主要用户是

联邦经济技术部和相应的州部门，

欧盟委员会，

欧洲中央银行，

贸易行业协会，

国民经济核算。

对于选定的活动，在参考月结束后30天发布；而对于深度活动分类，在参考月结束后45天发布。

零售贸易营业额月率m/m反映了与上一月份相比，参考月份内零售贸易营业额的变化。零售销售增长放缓表明消费者支出水平有所下降。这可能导致经济活动下降，并对欧元汇率产生负面影响。

