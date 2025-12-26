经济日历部分

德国进口物价指数年率y/y (Germany Import Price Index y/y)

德国
EUR, 欧元
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
价格
上次发布 重要性 实际值 预测值
对于月度进口物价指数，价格以欧元计算（外币按当前汇率换算），这是由进口商在德国边境口岸发生的，而不是标价。在贸易方面，这些价格以CIF为后缀（成本、保险、运费），这也描述了价格收集的位置。对于进口商来说，这一方面意味着更高的成本，但另一方面也意味着更低的风险。价格不包括关税或税收等公共费用。进口价格围绕着3,600名价格代表的4,900报告点进行收集。

该指数可描述为对一种有代表性的进口商品（即所谓的价格代表）所形成的单个价格变化数字的加权平均数。所选商品的指数权重以相应基准年对外贸易统计数字的对应进口值为基础。

单个价格系列以基准年为标准(= 100)。对于一些世界贸易商品–如谷物和金属–也使用国际股票交易所的报价。为确保单个价格系列的月度值只反映“纯”的价格变动，调整程序用于质量变更。

该指数根据所谓的Laspeyres公式计算。这意味着在指数转换到新基准年之前，当前基年的加权数值保持不变。下一个基准年将是2020年，最近基年为2010年。

进口物价指数年率y/y衡量的是与去年同月相比，每个月的价格变动。进口物价上涨是贸易活动的一个指标，也是消费通货膨胀的早期指标。

出口物价指数和进口物价指数用于计算贸易情况，这是衡量一个经济体在国际竞争中经济实力的指标。如果进口物价指数低于出口物价指数，则贸易情况得到改善。这被视为对经济有利，可以对货币报价产生积极影响。然而，不断上涨的进口物价指数加剧了通货膨胀，可能在短期内对货币报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国进口物价指数年率y/y (Germany Import Price Index y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-1.9%
-2.8%
-1.4%
10月 2025
-1.4%
-2.0%
-1.0%
9月 2025
-1.0%
-0.8%
-1.5%
7月 2025
-1.4%
-0.1%
-1.4%
6月 2025
-1.4%
-0.4%
-1.1%
5月 2025
-1.1%
-2.3%
-0.4%
4月 2025
-0.4%
1.2%
2.1%
3月 2025
2.1%
3.7%
3.6%
2月 2025
3.6%
4.2%
3.1%
1月 2025
3.1%
3.4%
2.0%
12月 2024
2.0%
1.7%
0.6%
11月 2024
0.6%
-1.3%
-0.8%
10月 2024
-0.8%
-8.1%
-1.3%
9月 2024
-1.3%
-9.0%
0.2%
8月 2024
0.2%
-10.0%
0.9%
7月 2024
0.9%
-10.3%
0.7%
6月 2024
0.7%
-9.2%
-0.4%
5月 2024
-0.4%
-7.9%
-1.7%
4月 2024
-1.7%
-7.3%
-3.6%
3月 2024
-3.6%
-7.3%
-4.9%
2月 2024
-4.9%
-8.3%
-5.9%
1月 2024
-5.9%
-13.0%
-7.0%
12月 2023
-8.5%
-10.1%
-9.0%
11月 2023
-9.0%
-35.1%
-13.0%
10月 2023
-13.0%
-39.9%
-14.3%
9月 2023
-14.3%
24.8%
-16.4%
8月 2023
-16.4%
-14.8%
-13.2%
7月 2023
-13.2%
-13.1%
-11.4%
6月 2023
-11.4%
-14.7%
-9.1%
5月 2023
-9.1%
-9.6%
-7.0%
4月 2023
-7.0%
-9.2%
-3.8%
3月 2023
-3.8%
-2.5%
2.8%
2月 2023
2.8%
2.4%
6.6%
1月 2023
6.6%
15.5%
12.6%
12月 2022
12.6%
10.5%
14.5%
11月 2022
14.5%
19.5%
23.5%
10月 2022
23.5%
27.6%
29.8%
9月 2022
29.8%
30.7%
32.7%
8月 2022
32.7%
32.7%
28.9%
7月 2022
28.9%
26.2%
29.9%
6月 2022
29.9%
28.0%
30.6%
5月 2022
30.6%
34.6%
31.7%
4月 2022
31.7%
30.4%
31.2%
3月 2022
31.2%
24.3%
26.3%
2月 2022
26.3%
25.1%
26.9%
1月 2022
26.9%
21.6%
24.0%
12月 2021
24.0%
27.4%
24.7%
11月 2021
24.7%
24.2%
21.7%
10月 2021
21.7%
17.5%
17.7%
9月 2021
17.7%
18.8%
16.5%
