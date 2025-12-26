纽伦堡市场研究机构GfK的消费者气候指数(CCI)旨在反映私人家庭的消费倾向，通常在审查月倒数第二天上午8点发布。

为此，GfK 2000调查了14岁及以上的代表性人群，调查了他们未来12个月的收入和消费预期、购买倾向以及对整体经济形势的预期。因此，消费者气候指标试图根据分项来预测每月私人消费支出的变化。然而，该指数很容易被修订。近年来，与实际私人消费支出的相关性也很弱。更有趣的是分项，其中购买倾向对私人消费支出有最大的解释能力。

GfK消费者气候指数被认为是德国经济发展的一个备受关注的指标。它还有助于补充欧盟消费者信心等其它官方统计数据。因此，在预测经济发展时，这是特别重要的。GfK消费者气候指数的优势在于每月收集的数据。这意味着结果值通常比按季度发布的统计数据更快的可以使用。

消费者气候指数衡量的是消费者支出的意愿。因此，指数增长带来了有利的经济预期。乐观情绪可以作为消费活动增长的早期指标，从而也可以作为通胀增长的早期指标。消费者环境的改善通常被认为对欧元有利。

最后值: