|中级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
纽伦堡市场研究机构GfK的消费者气候指数(CCI)旨在反映私人家庭的消费倾向，通常在审查月倒数第二天上午8点发布。
为此，GfK 2000调查了14岁及以上的代表性人群，调查了他们未来12个月的收入和消费预期、购买倾向以及对整体经济形势的预期。因此，消费者气候指标试图根据分项来预测每月私人消费支出的变化。然而，该指数很容易被修订。近年来，与实际私人消费支出的相关性也很弱。更有趣的是分项，其中购买倾向对私人消费支出有最大的解释能力。
GfK消费者气候指数被认为是德国经济发展的一个备受关注的指标。它还有助于补充欧盟消费者信心等其它官方统计数据。因此，在预测经济发展时，这是特别重要的。GfK消费者气候指数的优势在于每月收集的数据。这意味着结果值通常比按季度发布的统计数据更快的可以使用。
消费者气候指数衡量的是消费者支出的意愿。因此，指数增长带来了有利的经济预期。乐观情绪可以作为消费活动增长的早期指标，从而也可以作为通胀增长的早期指标。消费者环境的改善通常被认为对欧元有利。
最后值:
真实值
预测值
"德国GfK消费者气候指数 (GfK Germany Consumer Climate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
