德国零售销售年率y/y (Germany Retail Sales y/y)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
部门：
消费者
低级别 0.8% 3.4%
1.4%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
3.3%
0.8%
下次发布 实际值 预测值
以前
零售额反映出德国零售销售的变化，不包括乘用车和燃油在内。抽样数据由约18,300家公司组成。销售额以当前价格显示，并根据日历和季节效应以及通货膨胀进行调整。

营业额由企业在参考年（不含增值税）因销售或租用商品（产品）以及提供第三方服务而开发票的总金额组成，包括自己的消费，销售给员工，也包括单独开票的运费、邮费、包装费等，无论是否有付款收据和纳税义务。从2017年起，收入还包括来自非典型辅助业务的收入。

月度零售调查是欧盟货币和经济政策短期统计体系的一部分。它们还提供有关私人消费部分用途的资料。月度贸易调查是对年度贸易统计结果的重要补充，它提供了有关贸易结构、盈利能力和生产力的资料。销售行业的月度调查也称为经济调查，与年度结构调查相反。

主要用户是

  • 联邦经济技术部和相应的州部门，
  • 欧盟委员会，
  • 欧洲中央银行，
  • 贸易行业协会，
  • 国民经济核算。

对于选定的活动，在参考月结束后30天发布；而对于深度活动分类，在参考月结束后45天发布。

零售贸易营业额年率y/y反映了与去年同月相比，参考月份内零售贸易营业额的变化。零售销售增长放缓表明消费者支出水平有所下降。这可能导致经济活动下降，并对欧元汇率产生负面影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国零售销售年率y/y (Germany Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.8%
3.4%
1.4%
9月 2025
1.4%
4.2%
4.9%
7月 2025
4.9%
4.1%
2.6%
6月 2025
2.6%
4.4%
2.9%
5月 2025
2.9%
5.3%
3.3%
4月 2025
3.3%
5.1%
4.3%
3月 2025
4.3%
3.0%
3.3%
2月 2025
3.3%
2.4%
2.9%
1月 2025
2.9%
1.3%
1.8%
12月 2024
1.8%
0.9%
2.5%
11月 2024
2.5%
0.3%
1.0%
10月 2024
1.0%
3.0%
3.8%
9月 2024
3.8%
0.8%
2.1%
8月 2024
2.1%
-1.7%
-0.8%
7月 2024
-0.8%
-2.1%
6月 2024
-2.1%
-1.8%
5月 2024
-1.8%
1.0%
4月 2024
-0.6%
1.6%
0.3%
3月 2024
0.3%
1.7%
-2.7%
2月 2024
-2.7%
2.3%
-1.4%
1月 2024
-1.4%
-2.0%
-1.7%
12月 2023
-1.7%
-1.3%
-2.4%
11月 2023
-2.4%
-0.9%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
-1.4%
-4.3%
9月 2023
-4.3%
-1.1%
-2.3%
8月 2023
-2.3%
-2.7%
-2.2%
7月 2023
-2.2%
-5.5%
-1.6%
6月 2023
-1.6%
-6.3%
-3.6%
5月 2023
-3.6%
-6.7%
-4.3%
4月 2023
-4.3%
-7.0%
-8.6%
3月 2023
-8.6%
-6.1%
-7.1%
2月 2023
-7.1%
-5.2%
-6.9%
1月 2023
-6.9%
-5.0%
-6.4%
12月 2022
-6.4%
-4.3%
-5.9%
11月 2022
-5.9%
-2.5%
-5.0%
10月 2022
-5.0%
-1.5%
-0.9%
9月 2022
-0.9%
-0.4%
-4.3%
8月 2022
-4.3%
0.8%
-5.5%
7月 2022
-5.5%
-0.6%
-9.6%
6月 2022
-8.8%
1.0%
1.1%
5月 2022
-3.6%
1.6%
-0.4%
4月 2022
-0.4%
126.5%
-0.1%
3月 2022
-0.1%
0.8%
7.1%
2月 2022
7.1%
2.4%
10.4%
1月 2022
10.3%
1.8%
0.8%
12月 2021
0.0%
1.0%
0.5%
11月 2021
-0.2%
-0.5%
-3.3%
10月 2021
-4.1%
3.1%
-0.6%
9月 2021
-0.7%
3.5%
0.9%
8月 2021
0.4%
-1.6%
0.4%
12345
