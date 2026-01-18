经济日历部分

德国国内生产总值(GDP)年率y/y (Germany Gross Domestic Product (GDP) y/y)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
部门：
GDP
中级别 0.3% 0.3%
0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.1%
0.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
国内生产总值(GDP)每季度和每年由国民核算确定，国民核算是根据德国联邦共和国经济领土内经济活动的国内概念计算而出的。

除了在相关报告日期提供的所有适当的当前经济统计调查，包括其他数据来源，例如财政和税务系统、联邦就业署、大型企业数据等，国民核算也包括在内。国民核算是由两方面决定的，一方面是起源，即工业和服务提供者不含税的总增加值，另一方面是消费方面，即消费者支出、投资和净出口（出口-进口）。双方协调一致，结果是所发布的GDP值。

国民核算和国内生产总值的价值可以按价格调整，这是在前一年的价格基础上按年度调整的。为了达到这个目的，每年的结果都是用上一年的平均价格来评估的，然后通过链式链接形成可比较的时间序列。在德国，所谓的年度重叠法适用于其结果始终与年度结果相联系的季度。季节和日历相关的波动一方面使用人口普查X-12-ARIMA方法而另一方面使用柏林BV 4.1方法进行计算和公布。

这些数字在欧洲和全球都具有可比性。就时间而言，1991年的整个德国和1970年至1991年西德之间存在着不间断的可比性，而在此之前可比性有限。

国内生产总值年率y/y显示了与去年同季度相比，报告季度以货币计算的价值变化。这个数字仅根据价格进行调整。GDP增长可以对欧元汇率产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"德国国内生产总值(GDP)年率y/y (Germany Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.3%
0.3%
0.3%
3 Q 2025 序言。
0.3%
-0.3%
-0.1%
2 Q 2025
-0.2%
0.0%
0.0%
2 Q 2025 序言。
0.0%
-0.2%
0.0%
1 Q 2025
-0.2%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2025 序言。
-0.4%
-0.1%
-0.4%
4 Q 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
4 Q 2024 序言。
-0.4%
0.9%
0.1%
3 Q 2024
0.1%
0.2%
0.2%
3 Q 2024 序言。
0.2%
0.8%
0.1%
2 Q 2024
0.3%
0.3%
0.3%
2 Q 2024 序言。
0.3%
-0.4%
-0.8%
1 Q 2024
-0.9%
-0.9%
-0.9%
1 Q 2024 序言。
-0.9%
-0.3%
-0.4%
4 Q 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
4 Q 2023 序言。
-0.4%
-0.8%
-0.7%
3 Q 2023
-0.8%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2023 序言。
-0.8%
-0.6%
-0.4%
2 Q 2023
-0.6%
-0.6%
-0.6%
2 Q 2023 序言。
-0.6%
0.0%
0.1%
1 Q 2023
-0.2%
0.2%
0.2%
1 Q 2023 序言。
0.2%
0.4%
0.2%
4 Q 2022
0.3%
0.5%
0.5%
4 Q 2022 序言。
0.5%
1.1%
1.3%
3 Q 2022
1.2%
1.1%
1.1%
3 Q 2022 序言。
1.1%
1.7%
1.7%
2 Q 2022
1.8%
4.0%
1.5%
2 Q 2022 序言。
1.5%
4.0%
3.9%
1 Q 2022
4.0%
4.0%
4.0%
1 Q 2022 序言。
4.0%
1.6%
1.8%
4 Q 2021
1.8%
1.4%
1.4%
4 Q 2021 序言。
1.4%
7.3%
2.8%
3 Q 2021
2.5%
2.5%
2.5%
3 Q 2021 序言。
2.5%
10.5%
10.3%
2 Q 2021
9.8%
9.6%
9.6%
2 Q 2021 序言。
9.6%
-3.4%
-3.4%
1 Q 2021
-3.4%
-3.3%
-3.3%
1 Q 2021 序言。
-3.3%
-2.8%
-2.3%
4 Q 2020
-2.7%
-2.9%
-2.9%
4 Q 2020 序言。
-2.9%
-4.0%
-3.9%
3 Q 2020
-3.9%
-4.1%
-4.1%
3 Q 2020 序言。
-4.1%
-12.5%
-11.3%
2 Q 2020
-11.3%
-11.7%
-11.7%
2 Q 2020 序言。
-11.7%
-1.0%
-1.8%
1 Q 2020
-1.9%
-1.9%
-1.9%
1 Q 2020 序言。
-1.9%
0.5%
0.2%
4 Q 2019
0.3%
0.3%
0.3%
4 Q 2019 序言。
0.3%
0.7%
1.1%
3 Q 2019
1.0%
1.0%
1.0%
3 Q 2019 序言。
1.0%
-0.2%
-0.1%
123
